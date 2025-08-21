PNJ chốt phát hành hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 20.000 đồng/cp

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao đồng (ESOP) năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo đó, PNJ dự kiến chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty, tương đương tỷ lệ 0,96% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

So với giá thị trường 84.600 đồng/cổ phiếu tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 21/8, giá phát hành cổ phiếu ESOP là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thấp hơn 76% thị giá.

Nếu phát hành thành công, PNJ dự kiến thu về gần 65 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP lần này và nâng vốn điều lệ từ hơn 3.380,7 tỷ đồng lên gần 3.413,2 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành bao gồm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Cố vấn cao cấp, Giám đốc, Cố vấn, Quản lý cao cấp, Chuyên gia cao cấp, Quản lý, Chuyên gia, Quản lý nhóm và nhân sự chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con của PNJ đáp ứng các điều kiện theo quyết định của HĐQT.

Thời gian dự kiến phát hành quý III - IV/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.



Trích danh sách đối tượng được tham gia mua ESOP năm 2025 của PNJ.

Theo danh sách kèm theo, có 110 cán bộ nhân viên PNJ được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Trí Thông- Tổng Giám đốc được mua nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu, tiếp đến là bà Trần Phương Ngọc Thảo- Thành viên HĐQT được mua 136.800 cổ phiếu.



Ở diễn biến khác, trong phiên giao dịch ngày 4/8/2025, cổ đông ngoại T.Rowe Price Associates, Inc (trụ sở tại Mỹ) đã bán ra thành công gần 102.400 cổ phiếu PNJ.



Sau giao dịch, cổ đông ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu PNJ từ gần 20,32 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 20,21 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,01% xuống còn 5,98% vốn tại PNJ.



Tạm tính giá cố phiếu PNJ theo phiên giao dịch ngày 14/5/2025 là 86.500 cổ phiếu, ước tính T.Rowe Price Associates, Inc đã thu về khoảng hơn 8,9 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Lý do giá vàng phá đỉnh nhưng "nhà vàng" PNJ báo lãi 6 tháng giảm nhẹ

6 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.119 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 4% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 31.607 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.960 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện được 55,1% kế hoạch doanh thu và 57,1% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Nguồn: PNJ.

Theo PNJ, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù sức mua thị trường trang sức yếu do giá vàng tăng cao, song doanh thu bán lẻ của công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ, đạt 11.433 tỷ đồng, nhờ tiếp tục gia tăng số lượng cửa hàng (428 cửa hàng tại thời điểm cuối quý II/2025 so với 405 cửa hàng vào cuối quý II năm ngoái); kết hợp với các chiến lược marketing và điều chỉnh danh mục hàng hóa linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ 6 tháng đạt 2.049 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngược lại, doanh thu từ vàng 24K giảm tới 62% so với cùng kỳ, đạt 3.650 tỷ đồng và chỉ còn chiếm 21,2% trong cơ cấu doanh thu 6 tháng của PNJ, trong khi cùng kỳ chiếm tới 41,5%. Sự co hẹp của doanh thu vàng 24K cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thu 6 tháng đầu năm của PNJ giảm mạnh so với cùng kỳ.

Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của mảng vàng 24K vốn không cao nên việc giảm tỷ trọng doanh thu của mảng này và gia tăng tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ (đạt 66,4%, tăng mạnh 16,9% so với mức 49,5% của 6 tháng năm 2024) đã giúp biên lãi gộp trung bình trong 6 tháng đầu năm 2025 của PNJ đạt 21,4%, tăng so với mức 16,4% cùng kỳ năm 2024.