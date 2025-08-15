VN-Index giảm gần 11 điểm, khối ngoại 'xả' hàng loạt cổ phiếu Bluechips

Trước sự đè nặng áp lực chốt lời, VN-Index giảm 10,69 điểm (0,65%) về 1.630 điểm, HNX-Index giảm 2,81 điểm (0,99%) còn 282,34 điểm, UPCoM-Index giảm 0,34 điểm (0,31%) xuống 109,61 điểm.

Áp lực bán lan rộng trong phiên giao dịch chiều 15/8 khiến các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực mạnh hơn, với rổ VN30 ghi nhận 19 mã giảm, 9 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu là GAS và VIC.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, với tổng giá trị giao dịch đạt 65.567 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ cổ phiếu.

Trên HoSE, thanh khoản tăng 12% so với phiên trước, đạt hơn 59.060 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng không còn giữ vai trò trụ đỡ mà trở thành lực cản chính, lấy đi hơn 2,3 điểm của VN-Index.

Trong top 10 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất, có tới 6 đại diện đến từ nhóm này gồm BID, VCB, CTG, TCB, LPB và STB.

Một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ sắc xanh đến cuối phiên như EIB (+4,9%), BAB (+3,3%), MBB (+2,2%), SHB (+2,2%), VAB (+1,8%), SGB (+1,4%), ACB (+1,3%), VPB (+1%), HDB (+0,2%).

Về nhóm ngành, chăm sóc sức khỏe và năng lượng là hai nhóm giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng, vật liệu, tài chính, bất động sản đồng loạt giảm điểm.



Ở nhóm dầu khí, phần lớn cổ phiếu điều chỉnh, PVB, PVS, PVC giảm 1,5–1,9%, OIL, GAS, PVO, PVT, TDG về tham chiếu. BSR tăng trần lên 24.300 đồng/cp, PLX tăng 1,6%.

Ngành hóa chất cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực, nhiều mã giảm từ 1–3,5% như DDV, VAF, LAS, DGC, CSV, LIX; trong khi BFC và DCM lần lượt tăng 2,6% và 1,4%.

Ở nhóm bất động sản, sắc xanh chỉ xuất hiện ở một số mã như CII (+5,8%), VGC (+2%), VRE và VHM tăng nhẹ, còn VIC giữ giá tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, nhiều mã giảm mạnh như QCG (-5,4%), TCH (-5%), NLG (-4,9%), CEO (-4,7%), LDG (-4,4%), DIG (-4,3%), HPX (-4,1%), NVL (-4%), L14 (-3,7%), VPH (-3,6%).

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng gần 3.100 tỷ đồng trong phiên hôm nay, xả mạnh ở các mã HPG 700 tỷ đồng, FPT 507 tỷ đồng, MBB 493,93 tỷ đồng, VPB 279,95 tỷ đồng,...

Ngược chiều, khối ngoại gom mạnh VIX 173,5 tỷ đồng, VND 88,36 tỷ đồng, CII 63,76 tỷ đồng...Trong đó, VIX cũng là một trong số ít mã giữ được sắc tím đến cuối phiên.

Trong quý II, Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) gây chú ý khi báo lãi sau thuế kỷ lục 1.301 tỷ đồng, gấp 10,5 lần cùng kỳ năm trước. Theo đó, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế được nâng lên 1.674 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ.

Thuyết minh BCTC cho thấy, động lực chủ yếu đến từ mảng tự doanh khi doanh thu nửa năm đạt 2.517 tỷ đồng, mang về 1.677 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Báo cáo tài chính bán niên soát xét vừa công bố đã hé lộ danh mục đầu tư tài chính tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ có giá gốc 11.301 tỷ đồng, tạm lãi 1.621 tỷ tại thời điểm cuối quý II.

Trong đó, cổ phiếu được tự doanh Chứng khoán VIX nắm giữ nhiều nhất là EIB với giá gốc 1.520 tỷ đồng, lãi 27%. Tiếp theo, doanh nghiệp nắm giữ 1.050 tỷ đồng VSC và lỗ nhẹ vào 30/6.

Tuy nhiên, thuyết minh cũng hé mở hai cổ phiếu giúp doanh nghiệp lãi đậm nhất trong nửa đầu năm là GEX và GEE. Trong kỳ, công ty đã chốt lời khi giảm giá gốc đầu tư GEX từ 826 tỷ đầu năm về 444 tỷ đồng, song giá trị hợp lý của khoản đầu tư lại tăng từ 787 tỷ lên 870 tỷ đồng. Tương tự, giá gốc khoản đầu tư vào GEE giảm từ 370,5 tỷ xuống 120 tỷ nhưng giá hợp lý tăng từ 428 tỷ lên 465,3 tỷ đồng.

Sau khi tự doanh Chứng khoán VIX chốt lãi GEX và GEE để chuyển sang mua mạnh BSR, nâng giá trị đầu tư lên 875 tỷ đồng trong khi thời điểm đầu năm không ghi nhận. Tại cuối quý II, đơn vị tạm lãi 24,2%.