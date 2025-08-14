Chứng khoán SSI chốt kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu, giá 31.300 đồng/cp

CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) đã thông qua nghị quyết HĐQT ngày 12/8/2025 triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đáng chú ý, phương án từng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt nhưng chưa thực hiện, và tiếp tục điều chỉnh thời gian triển khai tại các kỳ họp năm 2024, 2025.

Theo kế hoạch, SSI sẽ phát hành hơn 104 triệu cổ phiếu cho 18 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm 14 tổ chức và 4 cá nhân.

Giá chào bán công bố mức 31.300 đồng/cp, thấp hơn khoảng 15% so với thị giá chốt phiên 14/8 là 36.800 đồng/cp.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và IV/2025, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Dự kiến số tiền huy động gần 3.257 tỷ đồng sẽ được phân bổ đều, 50% bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi và 50% cho vay ký quỹ.

Trích nghị quyết HĐQT Chứng khoan SSI.

Theo thông báo, danh sách nhà đầu tư cho thấy các quỹ thuộc Dragon Capital được phân bổ khối lượng lớn nhất, như Vietnam Enterprise Investments Limited (16,8 triệu cp), Amersham Industries Limited (10 triệu cp), Hanoi Investments Holdings Limited (8,4 triệu cp), DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (3,8 triệu cp) và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (1 triệu cp), ...

Bên cạnh đó, Daiwa Securities Group Inc, thành viên Tập đoàn Daiwa (Nhật Bản), cổ đông lớn nắm hơn 301 triệu cổ phiếu SSI (15,26% vốn), cũng sẽ mua gần 16 triệu cổ phiếu. Ông Kosuke Mizuno, thành viên HĐQT SSI, hiện là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc.

Ở nhóm cá nhân, ông Nguyễn Hồng Nam, thành viên HĐQT SSI được chào bán 5 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI với 3 triệu cổ phiếu, tương tự bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, trong khi ông Nguyễn Đức Thông – Tổng giám đốc SSI đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh mẽ, Chứng khoán SSI cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tài chính bứt phá.

Báo cáo tài chính riêng quý II/2025 vừa công bố cho thấy, doanh thu hoạt động của SSI đạt hơn 5.015 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 2.161 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.742 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 12% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng đầu tư tài chính, tự doanh và cho vay ký quỹ. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 2.436 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.934 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và cho vay khách hàng đạt hơn 325 tỷ đồng, cho thấy SSI tiếp tục đẩy mạnh cho vay margin khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Mảng môi giới chứng khoán, vốn là thế mạnh truyền thống của SSI, cũng duy trì quy mô doanh thu lớn, đạt gần 796 tỷ đồng. Tuy có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, song vẫn đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu của công ty. Cùng với đó, doanh thu từ các dịch vụ tư vấn đầu tư, lưu ký, bảo lãnh phát hành và hoạt động tài chính khác cũng ghi nhận tăng trưởng ổn định.

Tổng tài sản của SSI tại thời điểm 30/6/2025 đạt gần 91.000 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) lên tới hơn 33.000 tỷ đồng, phản ánh chiến lược đầu tư trung và dài hạn được mở rộng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 2.624 tỷ đồng, cho thấy SSI vẫn duy trì thanh khoản dồi dào và khả năng sẵn sàng giải ngân khi cần thiết.