Tờ New York Times mới đây công bố báo cáo cho thấy hơn 20 doanh nghiệp, nhóm vận động hành lang cho Trump và cả chính phủ nước ngoài đã được hưởng lợi từ nhiệm kỳ của Trump.

Trump thu lợi cá nhân hàng chục triệu USD nhờ ghế Tổng thống Mỹ?

Theo tờ New York Times, trong khoảng 2 năm đầu tiên mà Tổng thống nắm quyền tại Nhà Trắng, gia đình Trump đã thu về khoảng 12 triệu USD từ nhiều khách hàng đặt sự kiện, đăng ký thành viên hay nghỉ dưỡng tại sản nghiệp của Trump.

Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, Trump từng cam kết sẽ tách biệt bản thân ra khỏi hoạt động của Trump Organization. Nhưng tờ Times báo cáo rằng gia đình Tổng thống đã thu về những khoản lợi nhuận kếch xù khi các nhà vận động hành lang, CEO, tỷ phú đăng ký thành viên tại câu lạc bộ tư nhân của Trump; hoặc khi các hiệp hội thương mại doanh nghiệp và những đối tượng khác tài trợ cho các hội nghị, bữa tiệc tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Trump.

Những người tham dự cũng trả rất nhiều tiền để chơi golf, thưởng thức đồ ăn thức uống sang trọng. Một số người thậm chí gặp được Tổng thống, người thường xuyên đến thăm các sản nghiệp của gia đình. Ở đây, họ đã thảo luận với Tổng thống về công việc kinh doanh.

Theo New York Times , những nhà bảo trợ tài sản cho Trump như câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida hay Trump International Hotel ở Washington, các CEO, tỷ phú, nhà vận động hành lang, luật sư, thậm chí quan chức chính phủ nước ngoài đều lần lượt giành được các hợp đồng liên vang có lợi hoặc được bổ nhiệm vào vị trí đại sứ, lực lượng đặc nhiệm liên bang.

Ước tính, có tới hơn 70 tổ chức vận động chính sách, công ty và cả chính phủ nước ngoài đã đặt sự kiện tại sản nghiệp của Trump, điều chưa từng diễn ra trước khi Trump lên làm Tổng thống.

Phát hiện được công bố hôm 10/10 (giờ Mỹ) là thông tin mới nhất mà New York Times công bố về Trump sau vụ cáo buộc Tổng thống không nộp thuế trong nhiều năm. Một phần của phát hiện này cũng dựa trên báo cáo thuế của Trump.

Trước đó, hôm 27/9, tờ báo này cũng đưa tin trong suốt 1 thập kỷ qua, Trump chỉ phải trả 750 USD thuế thu nhập vào các năm 2016 và 2017, tức tổng thuế phải trả là 1.500 USD. 10 trong số 15 năm trước đó, đương kim Tổng thống Mỹ đã không nộp bất cứ đồng tiền thuế nào vào ngân sách liên bang.

New York Times còn tiết lộ các khoản báo cáo lỗ đang phản ánh tình hình tài chính căng thẳng của Trump, khác xa những hình ảnh mà ông xây dựng với giới truyền thông như một trùm tài phiệt bất động sản thành công, một doanh nhân vĩ đại từ bỏ việc kinh doanh để ngồi lên ghế Tổng thống Mỹ với mức lương tự nhận 1 USD mỗi năm. Theo New York Times, cá nhân Trump đang gánh trên vai khoản nợ hơn 420 triệu USD, phần lớn trong đó sẽ đến hạn thanh toán trong 4 năm tiếp theo. Báo cáo của New York Times khi đó đã khiến Trump giận dữ, ông khẳng định đây chỉ là tin giả nhưng không đưa ra bằng chứng nào chứng minh.

Kết quả điều tra của New York Times được cho là dựa trên những thông tin từ bản khai thuế của Tổng thống Trump, những biểu mẫu tiết lộ thông tin vận động hành lang… Tờ này cũng phỏng vấn gần 250 CEO và nhà vận động hành lang, nhân viên và các quan chức chính quyền Trump hiện tại.

Hiện Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận nào sau tin tức này.