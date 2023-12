Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines thoát khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines; HoSE: HVN) ra khỏi diện cảnh báo.

Cụ thể, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/12/2023.

Theo HoSE, Vietnam Airlines đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/12, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Trên thực tế, Vietnam Airlines đã liên tục hoãn và dời ngày tổ chức đại hội. Hồi tháng 4, Hội đồng quản trị (HĐQT) ra nghị quyết chốt thời gian tổ chức đại hội vào ngày 20/6. Sau đó công ty dự kiến tiến hành đại hội trước ngày 30/8. Đến ngày 10/7, HĐQT lại thông qua việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên với lý do “công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị”.

Kế tiếp, HĐQT Vietnam Airlines lại tiếp tục thay đổi ngày diễn ra đại hội từ ngày 15/11 sang ngày 21/11 với lý do "kế hoạch công tác của lãnh đạo tổng công ty thay đổi". Cuối cùng, công ty đã tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/12.

Trước đó, cổ phiếu HVN bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4. Lý do là Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Tuy đã ra khỏi diện cảnh báo, nhưng 2,2 tỷ cổ phiếu HVN vẫn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết khi vi phạm cả ba điều kiện gồm kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục, tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 23.753 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty đạt doanh thu gần 68.100 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế trên 2.200 tỷ đồng. Công ty đã đưa lỗ luỹ kế trong 9 tháng của năm 2023 lên mức 3.535 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn theo hướng tích cực, trong 9 tháng năm nay, hãng giảm lỗ sâu gần một nửa so với cùng kỳ (lỗ 7.780 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, giá cổ phiếu HVN đang ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu.