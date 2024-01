Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) thoát diện hạn chế giao dịch

HoSE vừa thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát đối với CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

Cụ thể, cổ phiếu HBC sẽ được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/1. Nguyên nhân do Hòa Bình đã khắc phục được tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, ngày 20/4, Hòa Bình bị về việc đưa cổ phiếu của Công ty vào diện cảnh báo do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Ngày 10/5, Công ty tiếp tục nhận quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính năm 20222 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến cuối tháng, cổ phiếu HBC tiếp tục bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thỏa thuận. Nguyên nhân do Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 14/12/2023, HBC hủy bỏ kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2024 đã thông báo trước đó, đồng thời công bố mục tiêu kinh doanh năm nay.

Cụ thể, Hòa Bình đặt kế hoạch năm 2024 có 10.800 tỷ đồng doanh thu và 433 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm gần 14% về doanh thu so với kế hoạch 2023 nhưng gấp 3,5 lần về lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, HBC ghi nhận doanh thu đạt 5.355,8 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 879,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 63,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 943,5 tỷ đồng.

Năm 2023, HBC đặt mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng; và mới đây HĐQT Công ty đã lên kế hoạch năm 2024 với doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 18/1, cổ phiếu HBC tăng 6,9% lên mức giá trần 8.680 đồng/CP, thanh khoản đột đạt 5,73 triệu đơn vị, gấp gần 5 lần khối lượng khớp lệnh trung bình của mã này trong 10 phiên giao dịch gần đây.