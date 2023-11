Công bố thông tin sai lệch, một doanh nghiệp bị xử phạt hơn 240 triệu đồng

Ngày 08/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1012/QĐ-XPHC về việc xử phạt 242,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX: KLF).

Trong đó, UBCKNN phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và 2023; Báo cáo thường niên 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023.



Ngoài ra, UBCKNN phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, năm 2021, CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Tuy nhiên, tại mục VII.2 – giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty nêu "không có phát sinh giao dịch".

CTCP Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS đổi tên từ CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, tiền thân là CTCP Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Tân Mỹ Đình.

Mới đây, ngày 31/10/2023, CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS đã công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đức Công. Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Đức Công trình bày do không sắp xếp được công việc cá nhân nên xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 1/11/2023. Bên cạnh đó, ông cũng xin từ chối nhận các thông báo mời họp, không tham gia các cuộc họp HĐQT và không tham gia ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KLF vẫn đang trong diện hạn chế, kiểm soát và hạn chế giao dịch do các nguyên nhân sau: chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định; tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 6 tháng và chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định; chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo thông tin công bố, 8/11/2023 vừa qua là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và nội dung họp chưa được công bố.