Không phải nông nghiệp, mảng này đã giúp The Pan Group báo lãi nghìn tỷ năm 2024

The Pan Group đạt 130% kế hoạch lãi năm

Ngày 22/01/2025, CTCP Tập đoàn PAN (The Pan Group; HoSE: PAN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2024.

Theo đó, lũy kế năm 2024, The Pan Group ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 16.184 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3.364,4 tỷ đồng, tăng 27% do biên lợi nhuận cải thiện lên 21%.

Trong đó, riêng quý IV, doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.267 tỷ đồng, lãi sau thuế 427 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,7% và 18,4% so với quý IV/2023.

Trong đó, cơ cấu doanh thu cho thấy: mảng Nông nghiệp đạt 6.040 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023; mảng Thủy sản đạt 7.487 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2023 và mảng Thực phẩm đóng gói đạt 2.665 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

Cơ cấu doanh thu năm 2024 của The Pan Group.

Kết quả năm 2024, The Pan Goup báo lãi sau thuế 1.148 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2023 và đạt 130% kế hoạch lãi năm đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 594 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với năm trước.

The Pan Group cho biết, lợi nhuận tăng trưởng cao hơn so với doanh thu do yếu tố kinh doanh đầu vào (vận tải, nguyên vật liệu, thức ăn chăn nuôi..) giảm nhiệt so với 2023.

Đồng thời gian trong năm công ty thành viên được tận dụng nhiều thời điểm để tích trữ, thu mua được nguyên liệu giá thấp, từ đó cải thiện rất biên lợi nhuận.

Ngoài ra, nhiều thành viên cũng phát triển các thị trường mới, sản phẩm mới để tạo động lực cho tăng trưởng quy mô trong thời gian dài hạn. Cụ thể, CTCP Khử trùng Việt Nam (UPCoM: VFC) tăng trưởng 7% doanh số và 52% lợi nhuận trước thuế (LNTT); CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) tăng 36% doanh số và 39% LNTT; CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (HoSE; ABT) tăng trưởng 8% doanh số và 30% LNTT.

CTCP Bibica (HoSE: BBC) tăng trưởng 20% doanh số và 24% LNTT; CTCP CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco) tăng 8% doanh số và 57% LNTT; doanh số CTCP Thủy sản 584 Nha Trang tăng 16% doanh số và 26% LNTT; Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HoSE: NSC) tăng 20% về doanh số còn LNTT tăng 2% do chịu ảnh hưởng nhiều của giá lúa cao trong suốt cả năm, đi kèm với ảnh hưởng từ cơn bão Yagi.



Đánh giá về triển vọng năm 2025, tập đoàn dự báo mảng nông nghiệp sẽ tiếp tục có nhiều động lực tăng trưởng mạnh, nhất là khi các nhiễu động thị trường cuối năm 2024 qua đi (mảng nông dược); các bộ giống lúa mới được kinh doanh chính thức đi kèm với sự suy yếu của các đối thủ cạnh tranh.

Mảng thủy sản tiếp tục đà phục hồi về giá bán tôm chung cũng như sự tiếp tục gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tôm cao cấp để nâng cao biên lợi nhuận. Rủi ro từ các chính sách thuế của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở nên rõ ràng hơn sau quý I/2025.

Mảng thực phẩm đóng gói được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cao từ đẩy mạnh xuất khẩu đang thuận lợi ở Bibica, Lafooco, SHIN Cà phê; khai thác các kênh phân phối mới trong thị trường nội địa và tiêu dùng trong nước được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn sau năm 2024 nhiều thách thức.

Nợ vay tăng 30% lên 11.700 tỷ đồng

Hết năm 2024, tổng tài sản của The Pan Group đạt 23.852,7 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp sở hữu khoảng 2.974 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng cùng 690 tỷ đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn. Khoản này chưa được thuyết minh chi tiết.

Đáng chú ý, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng 48% so với đầu năm lên 9.895 tỷ đồng. Thuyết minh cho biết, đây là khoản đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại với mức lãi suất áp dụng. Năm qua, The Pan Group thu về 432 tỷ lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Tại ngày 31/12/2024, tổng nợ vay của tập đoàn là 11.700 tỷ, tăng 30% so với đầu năm và gấp 1,32 lần vốn chủ sở hữu. Thuyết minh cho biết, 98% trong số đó là vay ngắn hạn. Nợ vay tăng cao khiến The Pan Group phải gánh gần 354 tỷ đồng tiền lãi vay trong năm 2024.