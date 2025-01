Công trình cầu vượt cửa biển nghìn tỷ ở Huế vướng mặt bằng, khi nào thông xe kỹ thuật?

Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An ở thành phố Huế đang gặp khó vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 10/1, theo tin từ UBND thành phố Huế, lãnh đạo UBND thành phố vừa đưa ra mốc thời gian hợp long, thông xe kỹ thuật công trình cầu qua cửa Thuận An.

Theo đó, kiểm tra dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công, địa phương cam kết đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian, không lấy lý do nghỉ Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra công trình cầu vượt cửa biển Thuận An.

Theo chủ đầu tư, hiện dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An đang được triển khai thi công tất cả các mũi trên công trường. Đối với công trình cầu vượt cửa Thuận An, đến nay đã cơ bản hoàn thành 49/50 trụ và 2 mố M1,M2, trụ T50 đang thi công xà mũ; hoàn thành 2 nhịp đúc hẫng 90m và nhịp đỗ tại chỗ mố M1 đến T6; lao lắp 32/36 nhịp super T; đang thi công nhịp extradose K16-T26 và K20 – T27.

Bên cạnh đó, thi công thông tuyến từ cầu Tam Giang đến mố M1; thi công cống ngang đường 12/17 cống, đắp đá hỗn hợp được 3,0/3,2km; đắp đất 1,6/3,2km.

Đường đầu cầu mố M2 phía Thuận An thi công 100m mặt bằng sát mố M2 để thi công đắp đất nền đường. Giá trị thực hiện công trình đến nay 1.520 tỷ đồng/ 2.112,92 tỷ đồng, đạt 72%.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đoạn 600m đầu tuyến 1B có 54 hộ, trong đó có 33 hộ đã bàn giao mặt bằng; 13 hộ đang tiến hành các thủ tục để bàn giao đất tái định cư; 8 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, tiến độ dự án phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Hải Minh đề nghị lãnh đạo địa phương tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, cam kết muộn nhất đến ngày 20/2/2025 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn 600m qua phường Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án, nhà thầu đến ngày 30/4/2025 hợp long cầu để đảm bảo đến ngày 2/9/2025 thông xe kỹ thuật.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An được khởi công vào cuối tháng 3/2022. Dự án có tổng chiều dài 21,8 km, gồm 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có quy mô dài 7.785m từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B thuộc phường Thuận An (TP. Huế).

Riêng cầu bắc qua cửa biển Thuận An dài 2.360,6m, mặt cắt ngang tuyến 26m, bề rộng cầu 20m. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng, thời gian hoàn thành công trình dự kiến 3 năm.

Giai đoạn 2 có chiều dài khoảng 7,75km, tính từ vị trí nút giao quốc lộ 49B tại Km54+530 thuộc phường Thuận An, TP.Huế theo hướng tuyến mới rẽ về bên trái tuyến quốc lộ 49B, đi ra gần bờ biển và kết thúc tại Km62+304 thuộc địa phận thôn Kế Sung, xã Phú Diên (huyện Phú Vang).

Giai đoạn 3 thực hiện trên chiều dài 6,27km, tính từ nút giao quốc lộ 49B thuộc xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) đến nút giao với đường ven sông Bù Lu thuộc xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc).