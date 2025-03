Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 bị tỉnh Quảng Nam xử phạt do thi công sai giấy phép

Theo đó, căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lập ngày 11/3/2025 tại dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 và các hồ sơ vụ việc và theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 37/TTrSXD ngày 17/3/2025.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty CP Đầu tư và xây dựng 579 có trụ sở tại TP.Đà Nẵng với số tiền 110 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định số 660 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và xây dựng 579 (có trụ sở tại tầng 12, Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng) và do ông Đàm Quốc Hưng làm Giám đốc với số tiền 110 triệu đồng do tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới (Giấy phép xây dựng số 22/GPXD-SXD do Sở Xây dựng Quảng Nam cấp ngày 11/12/2022) đối với công trình thuộc dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.