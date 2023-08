Công ty mẹ tăng trưởng, lợi nhuận hợp nhất "bốc hơi", Fecon giải trình gì?

Công ty cổ phần Fecon (mã: FCN) vừa có giải trình về biến động lợi nhuận quý II/2023, với lợi nhuận công ty mẹ tăng trưởng nhưng lợi nhuận tại báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận thua lỗ.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 299,23% so với cùng kỳ năm trước, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Fecon cho biết: "Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty mẹ tăng 15,89 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 218,65%".

Theo ông Thanh, nguyên nhân chủ yếu là trong Quý II/2023, Công ty mẹ đã nhận được cổ tức năm 2022 từ các Công ty con (Công ty Cổ phần Thiết bị Fecon, Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon Hải Đăng,..). Lợi nhuận gộp của Công ty mẹ tăng 13,97 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng 27,31% nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng hơn so với cùng kỳ.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, Fecon đã chốt nhiều phương án kinh doanh. Ảnh: TA

Về lợi nhuận, ông Thanh cho hay: "Trong kỳ này, một số dự án Công ty mẹ thực hiện có tỷ suất lợi nhuận tốt do quản lý các chi phí của dự án đảm bảo sát theo kế hoạch xây dựng thời điểm ký kết hợp đồng".

"Lợi nhuận gộp của hợp nhất tăng 18,83 tỷ đồng, tương đương 17,75% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp các dự án tốt hơn khá nhiều so với cùng kỳ", ông Thanh nêu lý do.

Năm trước chi phí lãi vay của Hợp nhất kỳ này tăng17,84 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 33,78% do ảnh hưởng của đợt tăng lãi suất cho vay vào cuối năm 2022 và số dư vay tăng cao khi thị trường khó khăn tác động đến việc thu hồi công nợ.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 5,47 tỷ đồng, tương đương giảm 51,32% nguyên nhân do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm so với cùng kỳ khi dòng tiền dôi dư bị hạn chế hơn.

"Dù lợi nhuận gộp tăng song không đủ bù sự gia tăng của chi phí tài chính và suy giảm doanh thu hoạt động tài chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm", ông Thanh nêu rõ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Fecon, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Fecon có doanh thu đạt 1.283 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1,37 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Fecon đặt kế hoạch doanh thu thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng, Fecon hoàn thành 33,7% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành 1% mục tiêu lợi nhuận.