Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông, Phỏng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp thu, giải trình về phương án phân luồng giao thông Dự án Cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải



Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn được triển khai từ tháng 9/2019 và cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 31/12/2022

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả khi thu hút một lượng lớn phương tiện tham gia giao thông, góp phần chia sẻ một phần lưu lượng xe trên Quốc lộ 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: TA

Ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thừa nhận việc chưa đưa vào thu phí dẫn đến thu hút nhiều loại phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư).

Đặc biệt, là các xe tải trọng lớn, xe container, nên đã làm mất cân bằng về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông và khả năng thông hành của cả 2 tuyến đường.

Ông Ảnh cho hay, đối chiếu số liệu đếm xe của Tư vấn thiết kế (do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lựa chọn) và số liệu thu thập tại các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 cho thấy với năng lực thông hành của tuyến cao tốc là 9.200 - 11.000 xe tiêu chuẩn (PCU)/ngày đêm và tuyến Quốc lộ 1 là 31.000 - 33.000 PCU thì cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã mãn tải, còn trên Quốc lộ 1 vẫn chưa mãn tải, có thể cho phép phân luồng một số xe sang tuyến Quốc lộ 1.

Theo ông Ảnh, qua theo dõi trong thời gian đưa vào khai thác tạm đến nay (15 tháng), với đặc thù quy mô mặt cắt ngang còn hạn chế (2 làn xe), điều kiện địa hình đi qua các vùng đồi núi, về đêm hay có hiện tượng sương mù dẫn đến mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các xe tải nặng khi đi trên các đoạn đèo dốc thường không đạt được tốc độ tối thiểu theo quy định (thực tế tốc độ chỉ đạt 35 - 40km/h so với yêu cầu 60km/h).

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có quy mô 2 làn xe, khoảng 8 - 10km mới bố trí một điểm tránh vượt xe, việc các xe tải nặng leo dốc với tốc độ chậm dẫn đến các xe phía sau phải xếp hàng nối đuôi đã tạo tâm lý ức chế đối với người tham gia giao thông trên tuyến, dễ xảy ra việc vượt xe tự phát tại những vị trí cấm vượt, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và giảm năng lực thông hành của tuyến.

Ngoài ra, do điều kiện địa hình tuyến khó khăn, các xe tải nặng dễ bị hư hỏng khi tham gia giao thông trên tuyến, kết hợp mặt cắt ngang đường hẹp, khi xe bị hư hỏng hoặc sự cố các xe này thường dừng, đỗ chiếm một phần làn xe chạy dẫn đến nguy cơ tai nạn cho các xe cùng chiều khi lái xe thiếu tập trung quan sát hoặc khi điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn bị hạn chế (theo số liệu thống kê, phần lớn các vụ tai nạn trong thời gian qua đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các xe tải nặng).

Đối với nhóm các xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, trong điều kiện địa hình khó khăn, trên tuyến có nhiều vực sâu, nếu xảy ra tai nạn đối với nhóm đối tượng này sẽ có nguy cơ thương vong rất lớn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã mãn tải. Ảnh: Trần Hoè

Thực hiện thủ tục mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã từng kiến nghị và được Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế ủng hộ việc phân luồng đối với các xe tải nặng trên 10 tấn (số lượng phương tiện phân luồng nhiều hơn so với phương án lần này) không lưu thông trên tuyến cao tốc trong thời gian 4 tháng để thi công điểm sụt trượt Km69+800 và thực tế số vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 trong thời gian này không tăng đột biến so với những tháng trước đó.

Qua các hội nghị, ý kiến về phân luồng điều tiết giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Ảnh cho biết các đơn vị chức năng thống nhất sẽ phân luồng khoảng 3.000 PCU sang các tuyến khác, không đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tương đương xe khách trên 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe kéo rơ-moóc, xe sơ mi rơ-moóc) đang lưu thông trên tuyến này.

"Việc phân luồng xe khách lớn còn phù hợp với hạn chế về quy mô giai đoạn phân kỳ đầu tư, chưa được đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu, nhiều đoạn tuyến chưa được phủ sóng viễn thông,…", ông Ảnh chia sẻ.

Vì vậy, khi xảy ra tai nạn giao thông hoặc xe bị hư hỏng, người tham gia giao thông không kịp thời liên lạc được với lực lượng chức năng và cứu hộ, cứu nạn để đề nghị được trợ giúp kịp thời," vị Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nói thêm.

Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe hoàn chỉnh.

Nếu được Quốc hội thông qua và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, dự kiến dự án sẽ cơ bản thi công hoàn thành vào cuối năm 2025, khi đó sẽ đảm bảo khai thác một cách an toàn cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đồng thời giảm tải rất nhiều cho Quốc lộ 1.

Khi tổ chức phân luồng giao thông theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp tạo điều kiện để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai cắm biển chỉ dẫn, phân luồng từ xa trên các tuyến đường địa phương.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến; phối hợp kiểm tra, rà soát hiện trường, phát hiện kịp thời các bất cập về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý, khắc phục nhằm nâng cao an toàn giao thông.