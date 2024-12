Cục Hàng hải Việt Nam có tránh nhiệm rà soát tiếp nhận tàu có trọng tải lớn

Ngày 26/12, Bộ GTVT công bố thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang về Đề án nghiên cứu nâng cao khả năng khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và kết cấu hạ tầng bến cảng hiện hữu.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện nội dung đề án, bổ sung kết quả đánh giá thực trạng triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải tại các bến cảng được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn so với thông số tại Quyết định công bố và kết quả đánh giá việc thực hiện văn bản số 04/2002 của Cục Hàng hải Việt Nam.



Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá, phân tích, điều chỉnh, bổ sung để đưa ra các nhóm giải pháp toàn diện hơn để đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn công trình trong việc tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn so với thông số tại quyết định công bố như các nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng, phương tiện, nhân lực, cơ chế chính sách.

Hàng hải hướng tới tiếp đón thêm được nhiều tàu tải trọng lớn. Ảnh: VIMC

Cùng đó, đưa nội dung quan trắc điều kiện khai thác hỗ trợ, đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp nhận tàu vào nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng cần nnghiên cứu, bổ sung tiêu chí về nguồn nhân lực trong bộ tiêu chí đánh giá khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, hoa tiêu, đơn vị tư vấn... cũng như bổ sung về tổ chức thực hiện, bổ sung nội dung về trách nhiệm của chủ tàu.

Với các bến cảng đã được chấp thuận chủ trương cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thông số tại quyết định công bố, Cục hàng hải Việt Nam có trách nhiệm rà soát, đánh giá việc triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt của các doanh nghiệp khai thác cảng.

Bên cạnh đó, yêu cầu khắc phục các tồn tại chưa thực hiện trong phương án trước khi xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu trọng tải lớn hơn thông số tại quyết định công bố.

Trước khi có các quy định mới về việc bến cảng, cầu cảng được phép tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế, Bộ GTVT đề nghị tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã trình Bộ GTVT Đề án "Nghiên cứu nâng cao khả năng khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và kết cấu hạ tầng bến cảng hiện hữu". Đề án nhằm giải quyết các hạn chế trong điều kiện tự nhiên của hạ tầng hàng hải tại các khu vực cảng biển, đề xuất những giải pháp, cơ chế khắc phục để các cảng biển Việt Nam đáp ứng tiếp nhận được tàu có trọng tải lớn và tiếp tục thu hút đối với các hãng tàu lớn trên thế giới. Cùng đó, đề xuất phương pháp khai thác hiệu quả hạ tầng hàng hải cảng biển hiện hữu và lộ trình nâng cấp hạ tầng hàng hải trong tương lai. Trọng tâm là phương án an toàn khi tiếp đón các tàu có trọng tải lớn.