Cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Quy Nhơn treo giải thưởng 100 triệu đồng

Ngày 10/8, ông Phan Tuấn Hoàng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Quy Nhơn (Bình Định) kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Quy Nhơn cho biết, theo thể lệ cuộc thi thời gian nhận tác phẩm, hạn cuối đến 17h00 ngày 15/10/2022.

Ban tổ chức nhận tác phẩm trong ngày, giờ làm việc hành chính, tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Tổ chức cuộc thi, theo địa chỉ Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Quy Nhơn, số 2 đường Đặng Văn Ngữ, TP.Quy Nhơn. Điện thoại: 0256.3822622 hoặc 0935.207.999.

Thời gian chấm thi, từ ngày 16/10/2022 đến ngày 1/12/2022. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 12/2022.

Mục đích cuộc thi là để lựa chọn được một biểu trưng tốt nhất, phù hợp nhất, mang tính khái quát đặc thù của vùng đất và con người Quy Nhơn. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, nghiêm túc. Biểu trưng mang tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa chính trị, không nhằm mục đích kinh tế.

Biểu trưng được chọn sẽ được sử dụng in trên một số ấn phẩm, làm huy hiệu, sản xuất một số dạng tặng phẩm và sử dụng trong đối nội, đối ngoại của thành phố Quy Nhơn.

Thành phố Quy Nhơn về đêm nhìn từ trên cao. Ảnh: DN.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam; đối tượng tham gia dưới 18 tuổi phải có người giám hộ, người đại diện theo quy định của pháp luật.

Tác phẩm tham gia dự thi phải là sáng tác mới của tác giả, nhóm tác giả, không sao chép ý tưởng từ các biểu trưng (logo) ở trong và ngoài nước, tác phẩm chưa tham gia cuộc thi nào khác, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào; không vi phạm bản quyền, quyền tác giả và các quyền liên quan, không vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Mỗi tác giả/nhóm tác giả tham gia gửi dự thi không quá 3 (ba) tác phẩm.

Về nội dung, tác phẩm phải mang tính khái quát cao, thể hiện nét đặc trưng bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế, xã hội, vùng đất và người Quy Nhơn; tác phẩm phải thể hiện tính thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng.

Hình thức thể hiện, tác phẩm dự thi thể hiện bằng hình thức đồ họa (vi tính hoặc vẽ tay) trên 1 trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21cm x 27,9 cm), thể hiện không quá 3 màu sắc (kể cả màu trắng), đảm bảo khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

Trình bày 1 mẫu lớn nằm chính giữa, kích thước không quá 15cm x 15cm. Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tác phẩm in thêm 01 (một) mẫu đen trắng nhỏ kích thước 3cm x 4cm. Phía dưới bên góc trái tờ giấy là thông số màu của biểu tượng, phía dưới bên góc phải tờ giấy là phần mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 02cm x 05cm gồm 03 chữ cái in hoa và 3 chữ số.

Tác phẩm dự thi không được ký tên, phải đóng gói, niêm phong có chữ ký của tác giả/người đại diện nhóm tác giả, có mã số tự chọn ghi mặt ngoài phong bì trùng khớp với mã số ghi trên mẫu tác phẩm dự thi.

Bản thuyết minh, mỗi mẫu biểu tượng phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 400 từ trên khổ giấy A4 (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) hoặc video không quá 5 phút về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp và chất liệu thể hiện.

Trên bản thuyết minh ghi rõ mã số giống như mã số đã ghi ở tác phẩm dự thi và có Logo đen trắng, kích thước mỗi chiều không quá 4cm.

Ngoài ra, hồ sơ dự thi gồm: Phiếu dự thi mỗi tác giả/nhóm tác giả dự thi đều phải có một phiếu dự thi, nội dung phiếu ghi đầy đủ các thông tin: Họ tên tác giả/người đại diện nhóm tác giả; ngày tháng năm sinh; quê quán, thường trú; số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email, chữ ký của tác giả/người đại diện nhóm tác giả và mã số dự thi giống như mã số đã ghi ở tác phẩm dự thi (theo mẫu đính kèm). Mẫu thiết kế logo được in màu trên giấy A4 (3 bản) kèm 1 USB có chứa file gốc thiết kế logo. Bản thuyết minh ý tưởng. Văn bản ủy quyền cho 1 cá nhân đứng ra đại diện (nếu là nhóm tác giả) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn. Ảnh: DN.

Tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng thành phố Quy Nhơn, tác giả nhận giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải. Thành phố Quy Nhơn được sử dụng các tác phẩm đạt giải cho công tác tuyên truyền đối ngoại, không nhằm mục đích thương mại và không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào.

Ban Tổ chức cuộc thi có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu thực tế khi sử dụng làm biểu tượng chính thức của thành phố.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận đối với tác phẩm đó và không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp.

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị, nhóm tác giả đạt giải và tiền thưởng như sau: 1 giải nhất 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), 5 giải khuyến khích mỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải, cơ cấu giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định hoặc tiếp tục kéo dài thời gian dự thi. Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đạt giải được Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí sáng tác là 3.000.000 đồng/1 tác phẩm (Ba triệu đồng trên mỗi tác phẩm). 9 tác phẩm x 3.000.000 đồng/tác phẩm là 27.000.000 đồng.