Đà Nẵng tính phương án “giải cứu” dân vùng thiên tai, hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng

Ngày 27/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026–2030.

Theo dự thảo, địa bàn áp dụng được chia thành 2 nhóm. Nhóm I gồm các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các khu vực I, II, III, các thôn miền núi ngoài khu vực và các xã hải đảo như Tân Hiệp, Tam Hải, đặc khu Hoàng Sa. Nhóm II là các xã, phường còn lại.

Chính sách áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân được bố trí ổn định theo 3 hình thức: tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch.

Đối tượng thụ hưởng là người dân bị mất nhà, đất hoặc sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt, nước dâng; các trường hợp đã từng tái định cư nhưng tiếp tục bị ảnh hưởng thiên tai; cộng đồng tiếp nhận dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên di dời các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao nhằm giảm thiểu thiệt hại. Việc sắp xếp dân cư phải phù hợp phong tục, tập quán, đảm bảo đồng thuận của người dân, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh.

Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ đến 200 triệu đồng/hộ di dời khỏi vùng thiên tai. Ảnh: B.X

Về mức hỗ trợ, đối với hộ di dời tập trung và xen ghép, dự thảo đề xuất hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ chi phí di chuyển; hỗ trợ làm nhà ở 60 triệu đồng/hộ tại Nhóm II và 100 triệu đồng/hộ tại Nhóm I; hỗ trợ đất sản xuất tối đa 22,5 triệu đồng/hộ.

Đáng chú ý, với hộ di dời xen ghép thuộc Nhóm I tự mua đất ở, mức hỗ trợ có thể lên đến 200 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ san lấp nền nhà từ 30–40 triệu đồng/hộ và các điều kiện thiết yếu như điện, nước, đường dân sinh từ 3–20 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ ổn định tại chỗ, mức hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở và trang bị phòng chống thiên tai tối đa 30 triệu đồng/hộ (Nhóm II) và 45 triệu đồng/hộ (Nhóm I).

Với các khu tái định cư tập trung, ngân sách sẽ đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, trường học, cơ sở y tế, đồng thời người dân được giao đất và hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất theo quy định.

Dự thảo quy định Nhà nước hỗ trợ một lần sau khi người dân hoàn thành di dời hoặc sửa chữa nhà ở; trường hợp có nhiều chính sách trùng nội dung, người dân được áp dụng chính sách có lợi nhất. Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách TP, cấp xã, nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án và các nguồn hợp pháp khác. Cơ quan thực hiện được sử dụng tối đa 3% kinh phí hằng năm để phục vụ quản lý, triển khai.



