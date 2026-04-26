Sôi động khởi đầu mùa du lịch biển ở Quy Nhơn, sẵn sàng đón "làn sóng" du khách dịp lễ lớn

Một Quy Nhơn “rất khác” đang hiện ra trong mùa du lịch này

Khởi đầu mùa du lịch biển năm nay trùng với hai kỳ nghỉ lễ dài là Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - Quốc tế Lao động 1/5, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai như: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam hay xã đảo Nhơn Châu đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ để đón lượng khách dự báo tăng cao.

Như thường lệ, vào cuối tháng 4, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch cộng đồng Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) chính thức vận hành trở lại các dịch vụ du lịch biển.

Năm nay, điểm nhấn mới là việc phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng triển khai thêm nhiều loại hình thể thao dưới nước hiện đại như mô tô nước, phao chuối, chèo SUP, phao trượt… bên cạnh các hoạt động quen thuộc như lặn ngắm san hô và check-in Hòn Khô.

Du khách trải nghiệm tour du thuyền Sơn Tùng trên biển Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Bảo Lâm.

Đáng chú ý, mùa du lịch năm nay ghi nhận sự xuất hiện của một sản phẩm hoàn toàn mới tại vùng biển Quy Nhơn: tour du thuyền cao cấp do Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng đầu tư. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp này tham gia sâu vào lĩnh vực du lịch biển với hệ sinh thái dịch vụ khép kín gồm du thuyền, ca nô cao tốc đưa đón và các hoạt động giải trí trên biển.

Theo ông Trần Sơn Tùng - Giám đốc công ty, điểm khác biệt của tour nằm ở trải nghiệm riêng tư và chất lượng dịch vụ cao cấp. Du khách không còn di chuyển theo hình thức đông người mà được tận hưởng không gian yên tĩnh, cá nhân hóa, kết hợp các hoạt động như ngắm hoàng hôn, tiệc nhẹ hay check-in sang trọng giữa biển trời. Đây được xem là sản phẩm mới, lần đầu xuất hiện tại du lịch biển Quy Nhơn.

Doanh nghiệp hướng đến phân khúc khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu, Mỹ, Nga… cùng nhóm khách nội địa có thu nhập cao, gia đình, cặp đôi hoặc doanh nghiệp tổ chức sự kiện. Hiện đơn vị khai thác hai khung giờ mỗi ngày, gồm tour sáng và tour tối.

Một du khách Nga, chị Lena, chia sẻ sau khi trải nghiệm: chị ấn tượng với sự riêng tư và chất lượng dịch vụ của tour, đồng thời đánh giá cao vẻ đẹp của biển Quy Nhơn, đặc biệt là cánh đồng rong mơ tại Nhơn Hải, điểm đến đầy mê hoặc.

Trong khi đó, tại làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), Công ty CP Dịch vụ Du lịch cộng đồng Khánh An tiếp tục phát triển các tour trải nghiệm đặc trưng như tham quan Eo Gió, Hòn Sẹo, Bãi Dứa; kết hợp câu cá rạn san hô và chế biến sashimi cá mú ngay tại chỗ. Điểm mới đáng chú ý là tour “du lịch xanh” với hoạt động thu gom rác, góp phần bảo vệ môi trường biển.

Du khách thích thú lặn ngắm san hô ở biển Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: Bảo Lâm.

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, công tác đảm bảo an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Sở đã trao đổi, đồng thời có văn bản chỉ đạo các địa phương ven biển, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động dịch vụ du lịch nghiêm túc tuân thủ các quy định an toàn, niêm yết giá cả minh bạch, không để xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách.

Ở cấp phường, ông Đỗ Xuân Nhất - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Đông cho biết, liên quan tới hoạt động du lịch trên địa bàn phường, chủ yếu là du lịch biển, phường đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động. "Đối với các phương tiện đưa đón khách du lịch trên biển như: ca nô, mô tô nước khi hoạt động phải đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn đường thủy; chở đúng số người quy định, trang bị áo phao", ông Nhất nói.

An toàn, thân thiện với du khách

Về phía doanh nghiệp, các đơn vị đều chủ động kiểm tra phương tiện, ký cam kết an toàn giao thông đường thủy và vệ sinh thực phẩm. Công ty Sơn Tùng còn phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy kiểm định toàn bộ phương tiện trước khi vận hành chính thức.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã bố trí 100% quân số túc trực tại các điểm du lịch, bến tàu, tăng cường kiểm tra đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn cũng như điều kiện hành nghề của người điều khiển phương tiện.

Những biện pháp đồng bộ này không chỉ nhằm giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Sôi động các trò chơi dưới nước tại điểm du lịch nổi tiếng ở Quy Nhơn. Ảnh: Bảo Lâm.

Không chỉ có lợi thế biển đảo, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo của không gian Tây Nguyên, với cồng chiêng, lễ hội, bản làng truyền thống, cùng sự giao thoa với vùng đất võ Bình Định giàu lịch sử.

Năm 2026, khi Năm Du lịch Quốc gia 2026 được tổ chức, tỉnh Gia Lai kỳ vọng đây sẽ là cú hích chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Môn mô tô nước mang lại cảm giác thích thú cho người chơi. Ảnh: Bảo Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch dựa trên ba trụ cột: văn hóa là gốc, thiên nhiên là sức mạnh và con người là trung tâm. Tỉnh cam kết phát triển du lịch theo hướng bền vững, không đánh đổi tài nguyên, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến “chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc”.

Với sự chuẩn bị đồng bộ và định hướng rõ ràng, mùa du lịch biển năm nay hứa hẹn sẽ là bước khởi đầu sôi động, tạo đà cho Gia Lai bứt phá trên bản đồ du lịch Việt Nam.

