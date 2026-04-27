Tước bằng, phạt tiền tài xế “liều” vượt cảnh báo tại điểm giao đường bộ - đường sắt ở Quảng Ngãi

Sáng 27/4, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã xử lý hành vi vượt cảnh báo đèn đỏ ở điểm giao đường bộ - đường sắt, thuộc xã Bình Sơn của tài xế xe ô tô chở đám cưới mang BKS 76A-244...

Xe ô tô con mang BKS 76A-244... bị kẹt nhiều phút trong phạm vi hành lang an toàn cho tàu chạy. Ảnh: ĐVCC

Theo cơ quan CSGT Quảng Ngãi, qua trích xuất dữ liệu từ camera giám sát, vào khoảng 10 giờ 50 phút, ngày 26/4, tại nút giao nhau giữa đường bộ - đường sắt, đoạn đi qua xã Bình Sơn, lái xe N.T.T điều khiển ô tô con mang BKS 76A-244...tham gia chở đám cưới, đã vượt đèn tín hiệu cảnh báo đèn đỏ và gác chắn đã hạ xuống.

Hành vi liều mạng của lái xe N.T.T đã làm phương tiện mắc kẹt trong phạm vi hành lang an toàn cho tàu chạy. Phát hiện sự việc nguy hiểm trên, nhiều người trong đoàn xe cưới xuống hỗ trợ nhưng phải mất khoảng 2 phút sau, tài xế N.T.T mới điều khiển xe ô tô thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cách khi tàu chạy đến khoảng 1 phút.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, lái xe N.T.T cho biết chiếc ô tô BKS 76A-244...là mượn từ người khác, để đưa đón khách dự đám cưới con của người thân.

Khi di chuyển đến khu vực nút giao nêu trên, thấy một số xe cùng đoàn chạy phía trước đã đi qua, do nóng vội nên nên dù có thấy đèn tín hiệu bật sáng và chuông cảnh báo đang reo, vẫn tiếp tục chạy theo.

Với hành vi vi phạm vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng; dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt, tài xế N.T.T bị xử phạt 5,9 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Được biết thời gian qua, để đảm bảo TTATGT và giảm thiểu tai nạn tại các điểm giao đường bộ - đường sắt trên địa bàn Quảng Ngãi, lực lượng chức năng tỉnh đã triển khai hàng loạt biện pháp, như đóng rào chắn “bít” lối hàng loạt tuyến đường mở trái phép; lắp đặt camera để giám sát, xử lý phạt nguội những trường hợp vi phạm…

Tuy nhiên vẫn còn không ít trường hợp người dân, đặc biệt là người điều khiển phương tiện gắn máy, ô tô vẫn cố tình vi phạm.

Theo Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi, hành vi cố tình vượt nút giao khi tàu sắp đến, đèn hiệu đã cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người trên xe và an toàn cho tàu hoả cùng hành khách đi tàu.



Lực lượng chức năng làm việc với tài xế N.T.T. Ảnh: CACC

Vì vậy người dân, người điều khiển phương tiện đường bộ tuyệt đối chấp hành các quy định tại các điểm giao cắt với đường sắt; chỉ lưu thông khi bảo đảm an toàn, không vì chủ quan hoặc nóng vội, mà đánh đổi tính mạng của bản thân và sự an toàn của mọi người.