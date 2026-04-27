Lượng khách ra Lý Sơn dịp lễ Giỗ tổ tiếp tục tăng so với cùng kỳ

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương là 1 trong những thời gian cao điểm của mùa du lịch hàng năm ở đảo Lý Sơn, nơi được ví là “thiên đường” du lịch biển của Quảng Ngãi.

Khách chuẩn bị ra đảo Lý Sơn tại đầu cảng đất liền Sa Kỳ.





Trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Nguyễn Hữu Đoan cho biết, lượng khách ra đảo Lý Sơn tại đầu cảng đất liền Sa Kỳ trong ngày 25/4/2026, khoảng 2.060 lượt khách/ngày và trong ngày 26/4/2026, khoảng 2.050 lượt khách/ngày; tăng hơn gấp đôi so với ngày bình thường (từ 800 – 1000 lượt khách/ngày).

Còn nếu tính ở cả 2 chiều (Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại), cụ thể ngày 25/4/2026, tổng số lượt tàu hoạt động là 26 chuyến/ngày, với lượng hành khách đã chở khoảng 2.800 lượt người/ngày; so với cùng kỳ năm 2025, số chuyến tăng 10% và số hành khách tăng 10,6%.

Đối với ngày 26/4, tổng số lượt tàu hoạt động là 26 chuyến/ngày, với lượng khách đã chở khoảng 3.269 lượt người/ngày; so với cùng kỳ năm 2025, số chuyến tăng 10% và số hành khách đi lại trên tuyến tăng 29%.

Được biết từ nhiều năm qua nhờ sự nỗ lực đầu tư, xây dựng và quảng bá, tiềm năng du lịch biển của Quảng Ngãi đã dần được đánh thức, trở thành nơi chọn đến của du khách trong và ngoài nước, trong đó đặc biệt là đảo Lý Sơn, nơi được ví là Maldives của Việt Nam.

Cùng với những danh lam, thắng cảnh tuyệt đẹp được tạo bởi bàn tay của “mẹ thiên nhiên”, như hang Câu, Chùa hang…du khách khi ra Lý Sơn còn được tận mắt chứng kiến, thưởng ngoạn nhiều hoạt động văn hoá truyền thống của người dân nơi đây.

Chưa hết đảo An Bình (hay còn gọi là đảo Bé, nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về hướng Tây Bắc, có diện tích khoảng 0,69km2), với vẻ đẹp được giữ và tồn tại gần như hoang sơ, nơi đây đã trở thành điểm đến không thể thiếu cho du khách đến với huyện đảo này.