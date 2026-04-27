Huế: Đoàn thanh tra để lọt sai phạm do thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu cải thiện điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, minh bạch, hoạt động hiệu quả.

Thanh tra TP. Huế công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm TP. Huế và các đơn vị trực thuộc.

Đáng chú ý, UBND TP.Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, gắn kết quả thực hiện với đánh giá thi đua, xếp loại hàng năm.

Ở nhóm giải pháp phòng ngừa, UBND TP.Huế yêu cầu công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt với các nội dung liên quan đến tài chính công, tài sản công, công tác cán bộ, thủ tục hành chính và các chính sách tác động đến quyền lợi của người dân. Việc công khai phải được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của từng đơn vị để thuận tiện tra cứu, giám sát.

Đối với vấn đề kê khai tài sản, thu nhập – nội dung luôn được xã hội quan tâm, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm quy định về kê khai, công khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. Thanh tra TP.Huế được giao tham mưu triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026, đồng thời công khai kết luận xác minh và kiến nghị xử lý vi phạm nếu phát hiện sai phạm.

Trong cải cách hành chính, thành phố tiếp tục yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối liên thông giữa các cơ quan. Thành phố cũng khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, chi ngân sách, dịch vụ công và chi trả chính sách nhằm tăng minh bạch, hạn chế tiêu cực.

Về xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà, UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị duy trì kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử, tiếp công dân hoặc bưu điện. Các trường hợp cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực phải được xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Ở khâu phát hiện sai phạm, Thanh tra TP.Huế được giao tiến hành thanh tra đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những vụ việc gây bức xúc xã hội. Những lĩnh vực được nêu đích danh là đất đai, quản lý tài sản công, tài chính, khoáng sản… vốn là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, tham nhũng cao.

Kế hoạch nêu rõ cơ quan thanh tra phải chủ động phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra ngay trong quá trình thanh tra, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển. Đoàn thanh tra sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu không phát hiện vi phạm do chưa làm hết trách nhiệm.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, UBND TP.Huế yêu cầu trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phải áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Các biện pháp như kê biên, phong tỏa, cưỡng chế thi hành án được nhấn mạnh nhằm tránh tình trạng tài sản bị tẩu tán.

UBND TP.Huế cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Những đơn vị có điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thấp, làm ảnh hưởng thứ hạng chung của thành phố, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Kế hoạch cho thấy quyết tâm của TP.Huế trong việc siết kỷ cương hành chính, tăng minh bạch bộ máy công quyền. Tuy nhiên, điều dư luận chờ đợi nhất vẫn là hiệu quả thực thi trên thực tế, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân như đất đai, cấp phép, đầu tư công và quản lý tài sản công…