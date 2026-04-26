Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026

Trang trọng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

Sáng 26/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, UBND phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) trang trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.

Trang nghiêm nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo du khách thập phương.

Đại biểu tham dự lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm, vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tự hào gắn với huyền sử Thủy tổ Kinh Dương Vương là người được cho là đã chọn dãy Hồng Lĩnh làm nơi định đô, mở đầu cho sự nghiệp dựng xây cơ đồ của dân tộc. Trải qua bao biến thiên lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng thiêng liêng trong đời sống văn hóa người Việt, đồng thời được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ.

Tại Hà Tĩnh, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương những năm qua được duy trì tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh). Lễ giỗ diễn ra trang nghiêm, thành kính, trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu và Chủ tịch UBND phường Tôn Quang Ngọc đánh trống, đánh chiêng khai lễ.

Năm nay, lễ giỗ được tổ chức từ ngày 24/4 đến 26/4 (tức mồng 8/3 - 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú như lễ tế dân gian, lễ dâng cúng lễ vật, hội thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ, giải đẩy gậy nam nữ… thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc chủ lễ tế Quốc Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng cùng giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau phần tế lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.