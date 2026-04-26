Đà Nẵng: Trao 120 triệu đồng xây dựng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn và ra mắt “Trạm nghe chim kể chuyện” bằng AI

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ là sân chơi văn hóa cộng đồng mà còn là môi trường giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Điểm nhấn của ngày hội là hội thi Kết mâm hoa quả dâng Vua Hùng. Bằng sự khéo léo và lòng thành kính, các đội thi đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hài hòa về màu sắc, gửi gắm thông điệp tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân. Bên cạnh đó, không khí càng thêm náo nhiệt với giải cờ làng và các trò chơi vận động dân gian như “gánh nước về làng”, “tình ta dính chặt”.

Trong khuôn khổ chương trình, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh qua phần trình diễn Áo dài đầy ấn tượng. Đặc biệt, gần 120 hội viên phụ nữ đã tham gia diễu hành trên “Con đường áo dài”, đi qua các tuyến phố chính để hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Đà Nẵng 2026.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gian hàng “Áo dài 0 đồng” với hơn 500 bộ áo dài đã được ra mắt, nhằm tặng cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp mọi người đều có cơ hội diện trên mình bộ quốc phục của dân tộc.

Chương trình “Hướng về cội nguồn” còn gắn liền với công tác an sinh xã hội thiết thực, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình khó khăn. Công đoàn phường trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho 2 sinh viên là con hộ nghèo vượt khó trong năm học 2026-2027.

Cùng ngày, tại lễ hội “Sắc Sưa Hương Trà”, UBND phường Hương Trà đã khánh thành “Trạm nghe chim kể chuyện”. Đây là mô hình độc đáo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “giải mã” âm thanh và hình ảnh của các loài chim tại khu vực Vườn Cừa.

Ông Bùi Ngọc Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà chia sẻ: "Hệ thống AI đã ghi nhận sự hiện diện của 53 loài chim tại đây, minh chứng cho một vùng “đất lành”.

Trạm không chỉ là không gian triển lãm mà còn là lời nhắc nhở cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên”.