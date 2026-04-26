Sôi động đường chạy ven biển tại Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Đây là một trong những hoạt động thể thao du lịch nổi bật trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mang đến sân chơi sôi động, hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với thành phố biển.

Giải chạy thu hút gần 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và 21km, với điểm xuất phát và về đích tại Công viên Biển Đông. Đây cũng là hoạt động tiêu biểu hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 tại Việt Nam, góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thể thao và công nghiệp sáng tạo.



Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức kỳ vọng nâng cao nhận thức xã hội về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao; đồng thời khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sự kiện, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với thể thao.



Các cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều tuyến ven biển và khu vực trung tâm, mang lại trải nghiệm độc đáo cho vận động viên. Không chỉ là sân chơi thể thao, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng một thành phố năng động, thân thiện và sáng tạo; đồng thời thúc đẩy du lịch thể thao, xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới.



Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố đang triển khai nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ. Giải chạy lần này được tổ chức gắn với kỳ nghỉ lễ và mùa du lịch biển, tạo không khí sôi động, góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh.



“Đây là dịp để người dân, du khách rèn luyện sức khỏe, tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa và khám phá vẻ đẹp của Đà Nẵng,” ông Hải nhấn mạnh.