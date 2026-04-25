Rộn ràng Lễ hội Kỳ Yên và hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP tại miền núi Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh xã vừa được thành lập và đi vào hoạt động (từ ngày 1/7/2025) trên cơ sở sáp nhập ba xã Tiên Sơn, Tiên Hà và Tiên Châu.

Sau thời gian kiện toàn bộ máy, việc tổ chức lễ hội là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân địa phương. “Đây là tiền đề quan trọng, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi quyết tâm xây dựng quê hương Sơn Cẩm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh...”, ông Hải nhấn mạnh.

Gìn giữ hồn cốt văn hóa vùng trung du

Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà cho biết thêm, lễ hội Kỳ Yên là nét đẹp tâm linh lâu đời của cư dân vùng trung du Tiên Phước xưa, được tổ chức tại Đình làng Hội An – Di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Ngôi đình được xây dựng từ năm 1870 dưới triều vua Tự Đức, gắn liền với tên tuổi của Phó bảng Nguyễn Đình Tựu.

Xuyên suốt lễ hội, các nghi thức truyền thống như Lễ rước sắc phong, lễ chánh tế được thực hiện trang trọng nhằm cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hiện đại cũng được lồng ghép như, công bố biểu trưng (logo) chính thức của xã Sơn Cẩm Hà; trình diễn nghệ thuật bài chòi và chương trình ca nhạc “Sơn Cẩm Hà – Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” và gắn biển danh lam thắng cảnh thác Ồ Ồ, thúc đẩy tiềm năng du lịch sinh thái.

Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm OCOP địa phương

Hòa chung không khí lễ hội tại khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng, trong hai ngày 23 và 24/4, tại xã Lãnh Ngọc cũng đã diễn ra hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng.

Với quy mô 24 gian hàng từ 16 thôn và các HTX, không gian trưng bày đã giới thiệu đến du khách những sản vật tinh túy của địa phương như, tiêu khô Tiên Phước, mật ong rừng, các sản phẩm từ cây dó bầu, gạo nếp, cá suối, ốc đá... Đặc biệt, các sản phẩm OCOP 3 sao như mộc thanh trà và mứt bưởi xứ Tiên của HTX Nhân Tâm đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ chất lượng vượt trội và bao bì thân thiện.

Chị Hoàng Thị Thúy Nga – Giám đốc HTX Nhân Tâm chia sẻ: “Việc tham gia trưng bày giúp sản phẩm nông sản chế biến tại địa phương tiếp cận gần hơn với khách hàng, khẳng định uy tín về vệ sinh an toàn thực phẩm và giá thành hợp lý”.

Bên cạnh phần lễ và trưng bày sản phẩm, không khí hội hè thêm phần náo nhiệt với giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng”, giải cờ tướng và đêm giao lưu văn nghệ quần chúng. Các hoạt động này đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham gia, cổ vũ, tạo nên một ngày hội thắm tình đoàn kết.

Định hướng trong thời gian tới, chính quyền địa phương khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên bảo tồn các di tích lịch sử, đẩy mạnh xúc tiến du lịch cộng đồng và liên kết tour, tuyến với các vùng lân cận để đưa thương hiệu văn hóa – du lịch Sơn Cẩm Hà và Lãnh Ngọc vươn xa.