Tái đấu giá khu 'đất vàng' 7.081m2 giữa trung tâm TP.Huế làm khách sạn cao cấp

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.Huế vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tại khu “đất vàng” số 8 - 10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hoá, TP.Huế.

Theo thông báo, khu “đất vàng” có tổng diện tích 7.081m2, hiện trạng có tài sản gắn liền với đất là 2 khu nhà làm việc, với tổng diện tích xây dựng hơn 2.218m2, diện tích sàn hơn 3.794m2.

Giá khởi điểm của khu "đất vàng" số 8-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, TP.Huế là hơn 281 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 56 tỷ đồng.

Cụ thể, khu nhà làm việc Sở Giao thông và Vận tải cũ tại số 10 Phan Bội Châu gồm 1 nhà làm việc 3 tầng, 2 nhà làm việc 2 tầng, 1 sân cầu lông, 1 nhà bảo vệ, 1 trạm kiểm tra trọng tải xe, 6 nhà để xe và 2 nhà để xe ô tô. Tổng diện tích xây dựng của khu này hơn 1.776m2, diện tích sàn hơn 3.189m2.

Khu nhà làm việc Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế tại số 19 Nguyễn Huệ gồm 1 nhà làm việc 2 tầng, 2 nhà để xe và 1 nhà vệ sinh, tổng diện tích xây dựng hơn 442m2, diện tích sàn hơn 604m2.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.Huế, mục tiêu đấu giá khu “đất vàng” nhằm kêu gọi đầu tư tại dự án là xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4 - 5 sao, quy mô từ 80 - 100 phòng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 770 tỷ đồng.

Công trình được phép xây dựng cao từ 2 - 11 tầng, chiều cao tối đa không quá 44m, mật độ xây dựng không vượt quá 70% diện tích khu đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng, trong đó thời gian khởi công không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Sau khi được lựa chọn, nhà đầu tư phải xây dựng bảng tiến độ góp vốn và tiến độ huy động vốn gửi các cơ quan liên quan theo quy định.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trúng đấu giá không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 11/5/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 27/5 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.Huế (số 17 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).

Trước đó, cuối năm 2023, TP.Huế từng thông báo đấu giá khu đất số 8 – 10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, sau thời gian thông báo, không có nhà đầu tư mua hồ sơ nên cuộc đấu giá phải tạm dừng.