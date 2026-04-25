Huế đầu tư gần 118 tỷ đồng xây quảng trường, công viên ven biển Thuận An

UBND TP.Huế vừa phê duyệt đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An. Dự án có tổng mức đầu tư gần 117,85 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự kiến của quảng trường và công viên văn hóa đa năng tại biển Thuận An.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là phát triển đô thị theo hướng mở rộng ra biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, dự án hướng đến khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển, tăng nguồn thu từ du lịch, dịch vụ, bất động sản và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Dự án được triển khai tại phường Thuận An với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42ha. Điểm nhấn là khu trung tâm gồm quảng trường ven biển và hệ thống công viên đa chức năng.

Cụ thể, quảng trường có diện tích hơn 5.000m2, được lát đá granite kết hợp mảng xanh, đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190m. Đây sẽ là không gian mở hướng biển, phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

Hai khu công viên với tổng diện tích hơn 3.400m2 sẽ được bố trí nhiều hạng mục tiện ích như bãi đỗ xe, nhà dịch vụ, sân vườn nội bộ, tạo không gian vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân và du khách.

Tổng thể dự án được chia thành ba khu chức năng chính gồm khu quảng trường, khu công viên 1 và khu công viên 2. Các khu chức năng này kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ cùng cầu đi bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu vực.

Hướng tiếp cận chính của dự án từ tuyến đường ven biển quy hoạch rộng 26m. Hai bãi đỗ xe có tổng diện tích gần 760m2 được bố trí hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông. Ngoài ra, một nhà dịch vụ cao 1 tầng, diện tích 85m2, sẽ phục vụ các hoạt động tiện ích đi kèm.

Việc đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian công cộng hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo khu vực ven biển Thuận An, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa Huế tiến gần hơn mục tiêu trở thành đô thị biển năng động, hấp dẫn du khách.