Đạm Cà Mau (DCM) chốt danh sách chi cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 30%

Ngày 30/8 tới đây, Đạm Cà Mau (DCM) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với 30% (3.000 đồng/cp).

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa ra thông báo ngày 30/8 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền với 30% (3.000 đồng/cp).



Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Cà Mau sẽ chi khoảng 1.588 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cho cổ đông. Thời gian dự kiến thanh toán vào ngày 11/9.

Được biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang nắm nắm giữ 75,56% vốn điều lệ tại DCM, theo đó sẽ nhận về hơn 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Đạm Cà Mau đã thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 30%. Năm 2022, DCM ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.240,7 tỷ đồng, thực hiện 112% so với kế hoạch, tăng 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 4.321,08 tỷ đồng, thực hiện bằng 118% kế hoạch, tăng 137% so với cùng kỳ.

Năm 2023, DCM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 13.458,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.383,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 68% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, công ty mẹ dự kiến mang về 13.455,5 tỷ đồng doanh thu và 1.381,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức năm 2023 dự kiến chia tỷ lệ 16%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ban lãnh đạo công ty cũng tiết lộ kết quả sơ bộ nửa đầu năm nay với doanh thu đạt 6.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 377 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 85% so với cùng kỳ.

Kết phiên hôm nay (18/7), cổ phiếu DCM tăng 2,5% lên 28.750 đồng/cổ phiếu.