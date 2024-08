Đạm Phú Mỹ (DPM) sắp chi hơn 780 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 20%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ; HoSE: DPM) sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Theo thông báo, Đạm Phú Mỹ sẽ chốt danh sách cổ đông trong tháng 8/2024 và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.



Với hơn 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đạm Phú Mỹ cần chi khoảng 782,7 tỷ đồng để hoàn tất tạm ứng cho cổ đông. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt thanh toán này, Đạm Phú Mỹ sẽ hoàn tất chi trả cho cổ đông.

Trích Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ lãi trước thuế 578,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 503,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 37% so với năm trước. Năm 2024, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 12.755 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ở mức 542 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 570 tỷ đồng của năm 2023. Như vậy, với kết quả 6 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ đạt 93% kế hoạch lãi năm.

Năm nay, Đạm Phú Mỹ cần hơn 666 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó 443 tỷ đồng là mua sắm tài sản, trang thiết bị và 223 tỷ là đầu tư xây dựng cơ bản. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng vốn chủ sở hữu, kế hoạch không đi vay thêm.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, cơ bản sản lượng sản xuất các mặt hàng đều xấp xỉ đạt/vượt mức kế hoạch 6 tháng. Sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ đạt 448.204 tấn, đạt 106% kế hoạch 6 tháng đầu năm và 53% kế hoạch năm 2024, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Về kinh doanh, nhìn chung thị trường phân bón cạnh tranh gay gắt, nhưng do Đạm Phú Mỹ đã triển kế hoạch quyết liệt kế hoạch kinh doanh từ sớm, thay đổi chính sách bán hàng hoàn toàn so với năm 2023 và được hỗ trợ bởi giá nông sản cao và thị trường nông sản xuất kế hoạch của Việt Nam có xu hướng được mở rộng nên tổng sản lượng kinh doanh phân bón đạt 106% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng kinh doanh hóa chất đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.