Danh sách chậm đóng BHXH tháng 8/2025: Nhà thầu Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam bị "bêu tên"

Nhà thầu Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam lọt danh sách nợ BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên, số liệu nợ được tính đến hết ngày 31/8/2025 theo C12-TS lấy ngày 6/9/2025.

Danh sách công khai có đề cập tới Công ty cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam, địa chỉ tại TT nhà máy sơn Thanh Liệt Thanh Trì, Hà Nội. Công ty có số tháng chậm đóng là 6 tháng, với số tiền thuế chậm đóng gần 151 triệu đồng.

Website Công ty Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.



Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam được thành lập ngày 2/12/2011, địa chỉ tại khu tập thể nhà máy sơn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Ngọc Tuân, sinh năm 1982, chức vụ Giám đốc.

Ban đầu, cổ đông sáng lập của công ty gồm: Nguyễn Văn Thanh góp 5,1 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Tuân góp 4,7 tỷ đồng; Lê Văn Lập góp 200 triệu đồng.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi gần nhất ngày 18/4/2025 (thời gian đăng tải từ ngày 19/4/2025 đến ngày 19/5/2025), công ty có tổng số lao động theo đăng ký thuế là 5 người.

Người đại diện của công ty lúc này là ông Đoàn Anh Hoàng, sinh năm 1988, chức vụ Giám đốc.

Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam: Nhà thầu nổi danh trong ngành thuỷ lợi

Theo dữ liệu của Dân Việt, Công ty cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam (AUTECH) chính thức tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 4/2012.

Tính từ thời điểm đó đến nay, công ty đã tham gia đấu và trúng 55 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu là hơn 712,72 tỷ đồng.

Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam từng trúng 2 gói thầu tại Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thuỷ Lợi 7, với tổng giá trị trúng thầu hơn 26,86 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2021, Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam trúng Gói thầu số 61: Hệ thống điều khiển giám sát tự động đập dâng và kênh chính Tân Mỹ (gồm cả bảo hiểm công trình) trong vai trò liên danh phụ, với giá trúng thầu hơn 24,76 tỷ đồng.

Tiếp đó vào ngày 29/12/2020, Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam trúng Gói thầu số 57: Hệ thống điều khiển và giám sát tự động cụm đầu mối Sông Cái, với giá trúng thầu 2,1 tỷ đồng trong vai trò là liên danh phụ.

Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam cũng từng trúng tới 3 gói thầu do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 là bên mời thầu, tổng giá trị trúng thầu là hơn 6,55 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 17/3/2020 trong vai trò liên chính, Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam cùng liên danh nhà thầu trúng Gói thầu số 01XLBS-KRP: Hệ thống giám sát dự báo lũ công trình Hồ Krông Pách Thượng với tổng giá trị trúng thầu 2,5 tỷ đồng.

Ngày 4/10/2019, trong vai trò độc lập, Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam đã trúng Gói thầu số 05-XL: Hệ thống giám sát, dự báo lũ cụm công trình đầu mối với giá trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng. Ngày 20/7/2017 cũng trong vai trò độc lập, công ty trúng Gói thầu số 01.BSTB-Ea Rớt-Lắp đặt thiết bị đo thông số tự động và camera quan trắc Hồ Ea rớt với giá trị trúng thầu hơn 1,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam từng trúng tới 3 gói thầu do Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi là bên mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 11,17 tỷ đồng, trong cả các vai trò liên danh chính, liên danh phụ và độc lập.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Liên danh có sự góp mặt của Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam đã trúng 1 gói thầu với giá trị trúng thầu lên tới hơn 122,04 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 27/6/2025, Liên danh Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam – CTCP Đại Thiên Trường – CTCP Đầu tư xây dựng Đại An – TCT cổ phần Sông Hồng Sài Gòn trúng Gói thầu XL-7: Thi công xây dựng cống rạch Cầu Võng và nhà quản lý; sửa chữa nhà quản lý thiết bị cống Ba Thôn và cống Đá Hàn. Giá trúng thầu hơn 122,04 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 126,55 tỷ đồng.

Gói thầu này do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. HCM là chủ đầu tư. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hình đơn giá cố định. Thời gian thực hiện 720 ngày.