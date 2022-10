Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi quý III giảm 27%, trữ tiền tăng thẳng đứng hơn 800 tỷ

Kết thúc quý III/2022, NT2 báo lãi sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố BCTC riêng quý III/2022 với doanh thu đạt hơn 2.168,3 tỷ đồng, tăng 73,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 38,5% lên 422,5 tỷ đồng. Doanh thu sản xuất điện tăng 918,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 72,5%, giá vốn bán hàng tăng 84,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu và giá vốn cùng tăng nhưng do doanh thu sản xuất điện tăng nhiều hơn gái vốn dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng kỳ này tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 5 tỷ đồng (giảm 67,2%) xuống 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí tài chính giảm 91,9%, tương đứng 6,1 tỷ đồng so với quý III năm ngoái do chi phí đi vay giảm.

BCTC quý III/2022 của NT2

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý III/2022 tăng 191 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.055,6% so với cùng kỳ năm ngoái là do, năm nay Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với giá trị là 187,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2022, NT2 báo lãi sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu NT2 đạt 6.863 tỷ đồng, tăng 52% và lợi nhuận sau thuế đạt 723,6 tỷ đồng, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của NT2 tính đến cuối tháng 9 đạt 7.340 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; tài sản ngắn hạn tăng 63,6% lên 4.223 tỷ đồng; trữ tiền tăng hơn 400 lần lên hơn 400 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng khủng 823 lần lên 404 tỷ đồng, đây là các khoản tiền gửi có thời hạn 6 tháng tại các ngân hàng thương mại.

Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 305 tỷ đồng; tài sản dài hạn giảm 23% xuống 3.116,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 20,7% lên 2.886 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn; phải trả ngắn hạn khác tăng hơn 390% lên 235,4 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 200% lên 630,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu NT2 giảm 3,76% xuống 25.600 đồng/cp.