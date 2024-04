Đầu tư LDG trình kế hoạch lãi 2,5 tỷ đồng, bầu thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Khánh Hưng

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 26/4/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại dự thảo, HĐQT Đầu tư LDG trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần 167 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,5 tỷ đồng (năm 2023, Đầu tư LDG báo lỗ 527 tỷ đồng).



Nhận định năm 2024, HĐQT Đầu tư LDG cho biết, năm nay vẫn còn khó khăn đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, đan xen trong đó là nhiều cơ hội mới nhờ những tín hiệu tích cực như: Quốc hội thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho chủ đầu tư dự án; Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trong năm nay, ngoài tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện pháp lý tại các dự án, HĐQT Đầu tư LDG cho biết sẽ tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng đến phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao.

Kế hoạch các dự án đang thực hiện của Đầu tư LDG.

Để tối ưu hóa nguồn lực, HĐQT Đầu tư LDG đề xuất ĐHDCĐ giao HĐQT cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản.

Đáng chú ý, Đầu tư LDG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Nguyễn Khánh Hưng do ông Hưng không đủ điều kiện là thành viên HĐQT theo quy định.



Trước đó, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) về "Tội lừa dối khách hàng".

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT (sau khi miễn nhiệm ông Hưng, HĐQT còn 3/4 thành viên). Tuy nhiên, tài liệu Đại hội chưa công bố danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.