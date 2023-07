Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) chính thức chuyển nhà sang HoSE từ 8/8

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCOM: SIP) đã thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và chuyển sang niêm yết sàn HOSE ngày 8/8 ngày sau khi có Quyết định chấp thuận niêm yết.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và phương án bảo vệ quyền lợi cho cổ đông. Theo đó, thời gian hủy bỏ niêm yết là 1/8/2023 và lý do huỷ là chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sáng Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Chính vì vậy, ngày dự kiến giao dịch lần đầu tiên tại HoSE là vào 8/8/2023.

Ngoài ra, SIP cũng cho biết quyền lợi của cổ đông khi hủy đăng ký giao dịch tại HNX sẽ được giữ nguyên và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) thực hiện gần 24% kế hoạch lợi nhuận sau quý đầu năm

Báo cáo tài chính quý I/2023

Nhìn lại tình hình kinh doanh trong quý I/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.394 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện từ 16,2% lên 16,7%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 440,5%, tương ứng tăng thêm 83,12 tỷ đồng, lên 101,99 tỷ đồng; hi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1,8% lên 25,54 tỷ đồng. Công ty cho biết, chi phí tài chính tăng cao chủ yếu do lỗ thoái vốn trong kỳ 87,89 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Năm 2023, SIP lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 755,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, SIP thực hiện được gần 24% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của SIP tính tới 31/3/2023 ghi nhận 19.760 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 73,6% lên 763,5 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 22,5% xuống 2.824 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 73% lên 2.750 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 15,6% lên gần 2.130 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 45% lên hơn 1.000 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 19% xuống 1,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 5% lên 3.844 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 5/4, giá cổ phiếu SIP tăng 2,47% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 116.100 đồng/ cổ phiếu.