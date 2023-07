Đầu tư thương mại TNG (TNG): Đơn hàng giảm sút, lãi quý II giảm 36% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (Đầu tư thương mại TNG, HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất (tóm lược) quý II/2023.

Trong quý II/2023, Đầu tư thương mại TNG ghị nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.995,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận 1.757 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.



Doanh thu hoạt động tài chính quý này tăng 81,1% lên gần 29,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 18,8% còn 71,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 60,5 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng quý II/2023 ghi nhận gần 24,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 92,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,3% và 7,1% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Kết thúc quý II/2023, Đầu tư thương mại TNG báo lãi trước thuế hơn 69,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 54,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,9% và 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư thương mại TNG cho biết, trong quý II, do ảnh hưởng tình hình hình thế giới, một số lượng đơn hàng lớn đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí phải trả cho người lao động vẫn phải đảm bảo, chi phí sản xuất không giảm dẫn đến lợi nhuận quý này giảm sút so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư thương mại TNG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.333,8 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận mức tăng 37,5% lên hơn 52,8 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, Đầu tư thương mại TNG báo lãi trước thuế 122,7 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 98,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,6% và 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày kết thúc quý II/2023, Đầu tư thương mại TNG ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 5.639,3 tỷ đồng, tăng 6,5% so với số đầu năm. Tài sản dài hạn ở mức 2.862,8 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.776,5 tỷ đồng, tăng 6,5% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31,9% còn 348,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 65,3% lên 923,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 1.350,4 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm.

Tại ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Đầu tư thương mại TNG là hơn 3.968,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 70,3% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch trưa ngày 31/7, cổ phiếu TNG của Đầu tư thương mại TNG có giá 20.800 đồng/cổ phiếu.