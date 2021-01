Dầu Tường An: Năm 2020 lợi nhuận tăng trưởng 30%, doanh thu cao kỷ lục

Năm 2020, Dầu Tường An đã có sự tăng trưởng ấn tượng khi đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu thuần đạt 5.247 tỷ, tăng 26,67% so với năm 2019, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 762 tỷ đồng, tăng 15,22% so với cùng kỳ.

CTCP Dầu Thực vật Tường An (HoSE: TAC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 5.247 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh thu này cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng quý IV, TAC báo cáo doanh thu đạt 1.654 tỷ đồng, tăng 15%; lãi sau thuế 30 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2019. Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.558 tỷ đồng và lãi trước thuế 193 tỷ đồng. Với kết quả trên, Dầu Tường An đã cùng vượt 15% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Dầu Tường An đã có sự tăng trưởng ấn tượng khi đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay Ban lãnh đạo Dầu Tường An cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường chịu tác động bởi dịch Covid-19, đơn vị đã khắc phục bằng cách dịch chuyển bán hàng phù hợp với nhu cầu mua hàng tại nhà hoặc gần nhà của khách hàng; chuyển dịch danh mục sản phẩm nhằm thúc đẩy doanh thu phù hợp với từng giai đoạn và từng vùng miền; tập trung phát triển các sản phẩm trung và cao cấp có lợi nhuận cao; thực hiện bán hàng trực tuyến cùng các hoạt động đẩy mạnh tương tác người tiêu dùng trên nền tảng digital marketing. Trong thời gian sắp tới, TAC cho biết sẽ tập trung phát triển đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tối ưu hóa mô hình chuỗi cung ứng và hoạt động hiệu quả. Cổ phiếu Dầu Tường An tăng hơn 200%

SCIC thoái toàn bộ vốn khỏi Vocarimex: KIDO chi hơn 800 tỷ đồng thâu tóm "ông lớn" dầu ăn Thông qua mô hình kinh doanh hiệu quả và thương hiệu vững mạnh, Dầu Tường An hướng đến trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành dầu ăn ở Việt Nam và mở rộng sang các ngành hàng thực phẩm khác theo định hướng của Tập đoàn. Cùng với Dầu Tường An, một thành viên khác của Tập đoàn Kido (KDC) là Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido cũng báo lợi nhuận đi lên. Cụ thể, dịch bệnh khiến doanh số các kênh bán hàng truyền thống như nhà hàng, trường học, khu du lịch... giảm đột ngột và cả năm chỉ đạt 1.280 tỷ đồng, giảm hơn 7%. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên lãi sau thuế vẫn tăng gần 10% lên 156 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng lần lượt đạt 55,5% và 12,2%.