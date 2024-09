Đề xuất bổ sung hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án giao thông đang thiếu vốn

Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, tính đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã được Thủ tướng giao 67.955 tỷ đồng kế hoạch 2024 vốn ngân sách Trung ương.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được kéo dài giải ngân kế hoạch 2023 sang năm 2024 khoảng 3.329 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư năm 2024 là 71.284 tỷ đồng.

Về kế hoạch bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án giao thông, Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thực tế để triển khai các dự án, Bộ GTVT đã đề nghị bổ sung 2.954 tỷ đồng kế hoạch 2024 cho các dự án nhóm B đang thiếu vốn.

Các dự án giao thông nhóm B cần được bổ sung vốn.

Cụ thể, có khoảng 1.240 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương cũng đang được đề nghị bổ sung cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự kiến, tổng kế hoạch giải ngân năm 2024 của Bộ khoảng 75.478 tỷ đồng.

Cũng theo Vụ Kế hoạch - Đầu tư, thực tế triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ GTVT đang có tình trạng thiếu vốn để thực hiện một số dự án nhóm B đã cơ bản giải ngân hết kế hoạch năm 2024 được giao, nhưng chưa thể bổ sung thêm kế hoạch.

Nguyên nhân do thiếu nguồn vốn và không còn khả năng điều hòa từ các dự án khác, đặc biệt là không thể điều hòa từ các dự án quan trọng, trọng điểm do phải bảo đảm mức vốn tối thiểu bố trí cho các trọng điểm theo quy định tại Quyết định số 1603 của Thủ tướng Chính phủ (yêu cầu bố trí tối thiểu 43.479 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia, đường bộ cao tốc, đường liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác). Đó là lý do Bộ GTVT đề nghị cấp có thẩm quyền sớm giao gần 3.000 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ thực hiện của các dự án này.

Theo lãnh đạo Vụ KH&ĐT, nhiệm vụ giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 sẽ tiềm ẩn thách thức khi một số dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB, di dời hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, mỏ vật liệu xây dựng tại một số dự án đến nay chưa xử lý dứt điểm, điều kiện thời tiết bất lợi cuối năm.

"Để đáp ứng mục tiêu đề ra, các chủ đầu tư cần nỗ lực cao hơn nữa. Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc VN kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án.

Vụ KH&ĐT cũng sẽ theo dõi tình hình giải ngân, kịp thời báo cáo Bộ trưởng điều hòa linh hoạt từ dự án giải ngân thấp sang dự án giải ngân cao để đảm bảo tiến độ", lãnh đạo Vụ KH-ĐT nói.