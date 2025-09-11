Đề xuất miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đối với nhiều loại dự án

Tại Tờ trình Dự án Luật Đầu tư (thay thế), Bộ Tài chính cho biết các quy định về triển khai thực hiện dự án đầu tư như ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, xác định các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, chuyển nhượng dự án đầu tư.. còn một số nội dung thiếu tính khả thi, hợp lý và đồng bộ với các Luật có liên quan.

Những hạn chế làm cho môi trường đầu tư kinh doanh trở nên kém hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với xu hướng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài. Bộ Tài chính cho biết, so với nhiều nước ASEAN thì hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính của nước ta vẫn chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục này.

Môi trường đầu tư cần được cải thiện.

Theo đó, Điều 26 Dự thảo Luật quy định các trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư gồm Dự án đã được xác định cụ thể về tên dự án; quy mô; mục tiêu (nếu có); địa điểm; nhà đầu tư (nếu có); tiến độ, thời hạn (nếu có) tại quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh.

Tiếp theo là các Dự án đầu tư được lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất (bao gồm trường hợp nhà đầu tư được chỉ định thầu: trường hợp khu đất tổ chức đấu giá, đất thầu có sự khác biệt về mục đích sử dụng đất trước và sau khi đấu giá, đấu thầu).

Áp dụng cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nhà đầu tư được giao đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Trường hợp được miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư còn được áp dụng cho các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Đề xuất mới cũng thu hẹp diện dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án ảnh hưởng đến môi trường, hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; Dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; dự án đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng như cảng biển, sân bay..

Trên cơ sở đó, Dự thảo quy định UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá QSDĐ; Dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Dự án đầu tư công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, quốc phòng và các dự án khác theo quy định của Chính phủ (bao gồm các dự án như cảng hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị…).

Đồng thời, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND cấp tỉnh để đảm bảo phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND.

Theo Bộ Tài chính, quy định tại Dự thảo hướng dẫn Luật nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng lược bỏ, đơn giản hóa một số nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư có phạm vi rộng, trùng lặp với nội dung thẩm định ở các bước triển khai thực hiện dự án, hoặc không thực sự cần thiết phải xem xét ngay ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, nhằm đơn giản hóa nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư.