Đến 31/12/2020 không hoàn thành lắp đặt trạm thu phí không dừng sẽ dừng hoạt động thu phí

Sáng nay, 25/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư BOT khẩn trương phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để lắp đặt thiết bị thu phí tự động. Trường hợp đến 31/12/2020 mà chưa vận hành trạm thu phí tự động thì Bộ Giao thông vận tải quyết định dừng hoạt động thu phí theo đúng quy định của pháp luật.



Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, đơn vị liên quan, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc thu phí không dừng góp phần bảo đảm minh bạch, quản lý tốt doanh thu.

Đến nay, cơ bản các trạm BOT đã lắp đặt thu phí không dừng, chỉ còn lại một số trạm, do đó, cần cố gắng hơn nữa mặc dù có những khó khăn khách quan. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải chỉ đạo các nhà đầu tư dự án thu phí tự động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị thu phí tại các trạm theo đúng kế hoạch, bảo đảm đến 31/12/2020 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước. Thủ tướng hoan nghênh một số nhà đầu tư dự án thu phí tự động không dừng đã rất quyết tâm triển khai trong thời gian qua, “làm cả ngày cả đêm”.

Đối với một số trạm mà Bộ Giao thông vận tải dự kiến chưa thực hiện thu phí không dừng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá chặt chẽ, toàn diện, đề xuất giải pháp, trong đó làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy mạnh công tác dán thẻ đầu cuối đối với phương tiện tham gia giao thông, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (hiện có hơn 3,8 triệu ô tô và mỗi năm thêm 500.000 ô tô).

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý dự án BOT và nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng trích xuất dữ liệu tại các trạm thu phí không dừng để xử phạt các phương tiện không dán thẻ thu phí tự động nhưng đi vào làn thu phí tự động, gây cản trở giao thông; cung cấp thông tin xử phạt cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, lên án các hành vi sai trái. Nhà đầu tư dự án thu phí tự động không dừng phải bảo đảm an ninh, an toàn, thuận lợi cho các phương tiện.

Về đầu tư BOT giao thông, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, nhất là trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng rất lớn. Trước những bất cập hiện nay thì phải xử lý bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, thẩm quyền, nghiên cứu xem xét bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Một số nguyên nhân khách quan cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Về một số vướng mắc của dự án BOT giao thông, trước hết, Thủ tướng nêu rõ nguyên tắc thực hiện theo đúng hợp đồng BOT đã ký; đối với dự án thực sự khó khăn do yếu tố khách quan, Bộ Giao thông vận tải xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp, báo cáo Chính phủ để có biện pháp giải quyết.

Thủ tướng lưu ý Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương trong cả nước bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây rối, làm mất an ninh trật tự.