Dệt may Thành Công giải thể Xưởng may Trảng Bàng (Tây Ninh)

HĐQT Dệt may Thành Công thông qua việc chấm dứt hoạt động của Xưởng may Trảng Bàng tại địa chỉ đường số 08, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công; HoSE: TCM) đã thông báo tạm ngưng hoạt động Xưởng may Trảng Bàng trong 12 tháng từ ngày 15/4/2024. Tại ĐHĐCĐ năm 2024, lãnh đạo Dệt may Thành Công tiết lộ sẽ chuyển nhượng dự án nhà máy Vĩnh Long 6,5 ha và cả nhà máy Trảng Bàng do không có nhu cầu sản xuất, lợi nhuận từ bán tài sản này sẽ chưa đưa vào kế hoạch và kỳ vọng tăng lợi nhuận thực tế. Theo thông tin tại website, Dệt may Thành Công mua lại Nhà máy may tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh vào cuối năm 2018 nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng xuất khẩu ngày càng tăng tại thời điểm đó. Thời điểm khánh thành nhà máy và chính thức đưa vào hoạt động (10/10/2018), nhà máy có 650 công nhân và 17 chuyền đang sản xuất, dự kiến vào đầu năm 2019, nhà máy sẽ mở rộng sản xuất tới 27 chuyền, khoảng 1.050 lao động với công suất khoảng 5 triệu sản phẩm/năm. Đại diện Công ty, Ông Lee Eun Hong – Tổng Giám Đốc từng chia sẻ, hy vọng sau khi mua lại nhà máy may sẽ đáp ứng được nhu cầu đơn hàng, tạo việc làm ổn định cho công nhân viên nhà máy và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tình hình kinh doanh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu công ty mẹ ước đạt 64,09 triệu USD (1.554 tỷ đồng), tăng 12% so với 5 tháng đầu năm 2023. Lãi sau thuế khoảng 4,72 triệu USD (114 tỷ đồng), tăng 10%. So với kế hoạch năm đặt ra, Công ty đã thực hiện được lần lượt 41% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm. Dệt may Thành Công cho biết, trong tháng 5, lượng hàng xuất khẩu của công ty sang thị trường châu Á chiếm 69,3%, châu Mỹ chiếm 26,7%, châu Âu chiếm 4%. Bên cạnh xuất khẩu những sản phẩm truyền thống, Công ty đã và đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt những sản phẩm thân thiện với môi trường, những sản phẩm tái chế và những sản phẩm có giá trị cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng khách hàng tại các thị trường còn nhiều dư địa cũng như tìm kiếm và mở rộng khách hàng và các thị trường mới để gia tăng doanh thu xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa hiện tại và trong thời gian tới.

