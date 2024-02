Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi năm 2023 giảm 52%

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của Dệt may Thành Công đạt 184,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 133,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 46% và 52% so với thực hiện năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công; HoSE: TCM) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 816,2 tỷ đồng, giảm 13% so với số đầu năm. Giá vốn hàng bán cũng ghi nhận cùng mức giảm 13% xuống 685,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 15% còn 129,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 67% xuống 15,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 41% xuống 28,2 tỷ đồng, trong đó có 8,6 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ở mức 42,3 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 41,2 tỷ đồng.

Kết quả, Dệt may Thành Công báo lãi trước thuế 33,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 22,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 62% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Dệt may Thành Công.

Tính chung năm 2023, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.327,9 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 82,1 tỷ đồng, giảm lần lượt giảm 23% và 22% so với năm 2022.

Năm 2023, Đại hội cổ đông thường niên thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm đạt 244,9 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Dệt may Thành Công thực hiện được 55% kế hoạch năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dệt may Thành Công ở mức 3.279,4 tỷ đồng, giảm 6% so với số đầu năm. Trữ tiền ở mức 747,7 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29% lên 329 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 18% còn 1.027,9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Dệt may Thành công là 1.269,2 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm và chiếm 39% tổng nguồn vốn. Dư nợ tài chính ở mức 680,4 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm.

Kết phiên chiều 2/2, cổ phiếu TCM niêm yết ở mức 40.150 đồng/cổ phiếu.