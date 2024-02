Lợi nhuận đạt hơn 300 tỷ đồng, May Sông Hồng (MSH) hoàn thành 87% kế hoạch năm

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của May Sông Hồng đạt 306,6 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành 87% kế hoạch năm đề ra.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.156,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 3% lên 996 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 8% xuống 160,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 23% lên 69,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 69% xuống 12 tỷ đồng, trong đó, 11 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm 14% còn 37,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 79,3 tỷ đồng.

Kết quả, May Sông Hồng báo lãi trước thuế 101,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 81,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

May Sông Hồng cho biết, trong kỳ kinh doanh quý IV/2023, doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng hơn và có thêm doanh thu của CTCP Sông Hồng BSS Logictics, dẫn tới doanh thu khởi sắc hơn. Bên cạnh đó, dù chi phí đầu vào tăng so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính của công ty tăng, giúp lợi nhuận tăng 34% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý IV/2023 của May Sông Hồng.

Tính chung năm 2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.541,9 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 191,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và tăng 26% so với năm 2022.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của May Sông Hồng đạt 306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 245,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 27% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, May Sông Hồng lên kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, May Sông Hồng đã thực hiện được 87% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của May Sông Hồng ở mức 3.453,1 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 2.552,6 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và chiếm 74% tổng tài sản. Trữ tiền giảm 20% còn 1.105,1 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 76% lên 598,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 16% xuống 506,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của May Sông Hồng tại thời điểm hết năm 2023 tăng 4% lên 1.643,3 tỷ đồng. Dư nợ tài chính tăng 22% lên 834,7 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2023, May Sông Hồng và các công ty con có 11.809 nhân viên, tăng 25% so với hồi đầu năm ở mức 9.449 nhân viên.

Phiên sáng 2/2, cổ phiếu MSH tăng lên mức 39.200 đồng/cổ phiếu.