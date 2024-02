Savico (SVC) chỉ thực hiện được 8% kế hoạch năm

Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế của Savico đạt 41,6 tỷ đồng, 'bốc hơi' 94% so với thực hiện năm trước và chỉ thực hiện được 8% kế hoạch năm.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico; HoSE: SVC) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.581,5 tỷ đồng, giảm 6% so với số đầu năm. Giá vốn hàng bán giảm cùng mức 6% xuống còn 6.168 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 404 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 6% còn 29,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp gần 2 lần lên 47,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 24 tỷ đồng, trong đó, 45,2 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ghi nhận 238,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 149,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Savico báo lãi trước thuế 6 tỷ đồng, lãi sau thuế 4,7 tỷ đồng, đều sụt giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022.

Savico cho biết, tình hình kinh doanh của thị trường xe ô tô quý IV/2023 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các đơn vị thành viên trong hệ thống Savico phải tăng chi phí kinh doanh nhằm duy trì sản lượng bán hàng, dẫn đến chi phí tăng trong khi lợi nhuận, doanh thu suy giảm so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Savico.

Lũy kế năm 2023, Savico ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 20.864,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 51,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và tăng 5% so với năm 2022.

Tính chung cả năm, lợi nhuận trước thuế của Savico đạt 41,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 tỷ đồng, đều 'bốc hơi' 94% so với thực hiện năm trước.

Năm 2023, Savico lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 29.672,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 538,4 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, mặc dù Savico đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 8% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tại thời điểm kết thúc năm 2023, Savico ghi nhận tổng tài sản ở mức 7.165,5 tỷ đồng, tăng 17% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 4.134,4 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và chiếm 58% cơ cấu tổng tài sản. Trữ tiền giảm 8% còn 584,6 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 135% lên 2.190,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 29% còn 1.275,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Savico tại thời điểm cuối năm 2023 là 4.731,8 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm và chiếm 66% tổng nguồn vốn. Dư nợ tài chính ở mức 2.550,5 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn ở mức 1.967,6 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2023, Savico có 23 công ty con sở hữu trực tiếp và 29 công ty con sở hữu gián tiếp, giảm 5 công ty con sở hữu trực tiếp so với đầu năm.

Kết phiên 1/2, cổ phiếu SVC niêm yết ở mức 28.500 đồng/cổ phiếu.