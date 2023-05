DIC Holdings (DC4): Quyết rót 300-450 tỷ đồng vào dự án Chí Linh Center

Năm 2023, DIC Holdings dự kiến rót khoảng 500-800 tỷ đồng vào các dự án lớn của Công ty, đáng chú ý là dự án chung cư Chí Linh Center sẽ rót thêm từ 300-450 tỷ đồng.

DIC Holdings đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng

Công ty cổ phần xây dựng Dic Holdings (DICcons; HoSE: DC4) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Năm 2023, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tài chính trong đó tập trung vào dự án trọng điểm Vũng Tàu Centre Point, song song đó là tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho bất động sản để thu hồi vốn; đẩy mạnh công tác thi công xây lắp, triển khai nhiều công trình mới như Khách sạn Hilton, Công viên Ao Cá, khu nhà xưởng sơn phục vụ dự án điện gió của PTSC... đảm bảo cân đối nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 4,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 190% và 300,6% so với thực hiện năm 2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của DC4

Về phân phối lợi nhuận, năm 2022 do lợi nhuận đạt thấp không đạt kế hoạch đề ra, nên DC4 không chia cổ tức và trích lập các quỹ, để tập trung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, hỗ trợ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung của thị trường bất động sản hiện nay. Năm 2023, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 3-5%.

Về kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023, nguồn vốn dự kiến từ 500-800 tỷ đồng.

Cụ thể, với dự án Chung cư Chí Linh Center Công ty tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và phát triển công tác bán hàng; hoàn thành cất nóc công trình và hoàn thiện khổi để 5 tầng; hoàn thành thủ tục giao đất phần diện tích 2.211,2 m2 và cấp Giấy chứng nhận đất. Trong năm 2023, công ty dự kiến giải ngân dự án từ 300-450 tỷ đồng.

Được biết, chung cư cao cấp Chí Linh Center được xây dựng trên khu đất 7.482,07m2 với mật độ xây dựng của khu đất là 58,79%. Công trình có quy mô xây dựng 2 tầng hầm, 25 tầng nổi (khối đế thương mại dịch vụ cao 05 tầng, khối tháp căn hộ chung cư cao 20 tầng), bao gồm 595 căn hộ với 29 căn hộ thương mại Shophouse, 540 căn hộ chung cư, 26 Căn hộ Duplex. Chí Linh Center có tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.

DICcons dự kiến doanh thu mà Chí Linh Center mang về cho chủ đầu tư là trên 2.000 tỷ đồng.

Với dự án khách sạn và căn hộ du lịch sẽ hoàn thành hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023; khảo sát, thiết kế phương án sơ bộ của dự án, xin chủ trương đầu tư dự án.

Với dự án chung cư cao cấp 25 tầng có diện tích 7.8004,3m2, xây dựng 25 tầng gồm 2 tầng hầm, 3 tầng shophouse, 1 tầng thương mại dịch vụ và 21 tầng căn hộ, diện tích xây dựng 3.122 m2. Tiến độ thực hiện trong 6 năm từ 2023 -2028, dự kiến vốn đầu tư 50-80 tỷ đồng.

Tại dự án khu nhà ở tại Long Sơn (Vũng Tàu), công ty hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục quy hoạch để chuẩn bị đầu tư dự án, vốn dự kiến từ 50-70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện một số dự án khác như Dự án xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà liền kề và biệt thự -Khu nhà ở Gò Cát giai đoạn 2 (TP. Bà Rịa); Dự án chung cư cao tầng thuộc dự án Marine City; Hợp tác liên danh với Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An để làm chủ đầu tư dự án Xây dựng Khu nhà ở Xã hội tại xã Phong Hiền, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế...

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, ông Lê Đình Thắng tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT DIC Holdings

DICcons đặt mục tiêu 5 năm với doanh thu 4.000 tỷ đồng

Trong nhiệm kỳ 5 năm định hướng kế hoạch của Công ty thực hiện tổng giá trị sản lượng đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 85%, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng tăng 93% và lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng 245% so với nhiệm kỳ trước.

Công ty phấn đối giữ tốc độ tăng trưởng từ 10-20%, phấn đầu tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm từ 7-15%.

Công ty đặt mục tiêu, khi thị trường thuận lợi sẽ tăng vốn điều lệ của công ty lên 800 - 1.000 tỷ đồng.

Tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm, đầu tư mạnh vào các thiết bị thi công hiện đại tiên tiến đảm bảo xây dựng được các tòa nhà cao đến 50 tầng cũng như tổng thầu EPC nhưng gói thầu xây lắp lớn từ các chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

Kỳ này DIC Holdings sẽ cân đối tỷ trọng ngành nghề: xây lắp chiếm khoảng 40% giá trị sản lượng, đầu tư chiếm khoảng 40% và sản xuất, khai khoáng sản và các ngành nghề khác chiếm khoảng 20% giá trị sản lượng.

Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, Công ty cho biết, giá trị tổng sản lượng 5 năm (2018-2022) thực hiện 2.705 tỷ đồng, bằng 175% so với nhiệm kỳ trước (2013-2018); tổng doanh thu 5 năm thực hiện 2.076 tỷ đồng, bằng 175% so với nhiệm kỳ trước; tổng lợi nhuận trước thuế sau 5 năm thực hiện đạt 112 tỷ đồng, bằng 381,6% so với nhiệm kỳ trước; chia cổ tức bình quân trong 5 năm đạt 5,5%.

Trong quý I/2023, DC4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 36,1 tỷ đồng, giảm 52%; lợi nhuận sau thuế đạt 477 triệu đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước.

DC4 là một trong bốn công ty liên kết của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG). Trong đó, tính đến hết ngày 31/12/2022 DIG đang nắm giữ 35,89% tỷ lệ sở hữu tại Công ty này.