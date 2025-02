Điểm mặt dự án, công trình dở dang, để ngắm ở miền núi Quảng Ngãi: Đường tránh thị trấn 70 tỷ đứng bánh giữa chừng (Bài 2)

Có mặt tại hiện trường dự án Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng, Sơn Hà vào đầu tuần tháng 2, thời điểm mà các dự án và công trình ở Quảng Ngãi, đã bắt đầu sôi động và nhộn nhịp trở lại, sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Ất tỵ 2025.

Một vị trí hiện trường của dự án.Ảnh: Tới Phan.

Tuy nhiên những gì mà PV Dân Việt đã chứng kiến ở hiện trường dự án “khủng”, thuộc hàng “tốp đầu” của khu vực miền núi Quảng Ngãi, chỉ là khung cảnh vắng như “Chùa Bà Đanh”.

Ngoài 3 phương tiện, gồm 2 xe lu và 1 máy xúc đang tiếp tục “giấc ngủ” dài dưới nắng trời đầu xuân, với bánh, xích gỉ sắt sau nhiều tháng không hoạt động; không có bóng dáng bất cứ 1 công nhân nào trên công trường.

Một hạng mục đã làm xong đang nắm chờ.Ảnh: Tới Phan.

Khoảng 1km mặt đường đoạn đầu tuyến đã được cấp phối đá dăm; đất đá, cấu kiện bê tông, ống cống nằm ngổn ngang; nhiều hố ga lớn chưa được thi công hoàn thiện;...

Dự án đường tránh Tây thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà có chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà, được giao làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Video Toàn cảnh dự án đường tránh Tây thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Vốn đầu tư tính bằng con số nhiều chục tỷ; mang trên mình tiêu “hoành tráng”, đó là khi hoàn thành đường tránh Tây thị trấn Di Lăng sẽ góp phần quan trọng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển và giao thương hàng hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Một ý nghĩa quan trọng khác là khi hoàn thành, đường tránh Tây thị trấn Di Lăng sẽ mở ra không gian đô thị Di Lăng về phía Bắc, để đạt được một số tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025…

Đầu phía Tây của dự án.Ảnh: Tới Phan.

Tuy nhiên đến nay đã là tháng 2/2025, trễ hạn so với kế hoạch (hoàn thành năm 2024), thế nhưng dự án vẫn đang nằm trong tình trạng ngổn ngang, với nhiều hạng mục thi công dang dở và đã dừng thi công từ nhiều tháng nay.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà, chủ đầu tư dự án.Ảnh: Tới Phan.

Nói về lý do đứng bánh giữa chừng và hiện đã trễ hạn, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà, chủ đầu tư dự án cho biết, cùng với dự án khu dân cư Gò Dép, một trong nguyên nhân chính dẫn đến công trình đường tránh Tây thị trấn Di Lăng phải tạm ngừng thi công, là do vướng hệ số điều chỉnh giá đất và quy hoạch sử dụng đất (do tỉnh chưa bổ sung, điều chỉnh).