Điện Gia Lai (GEG) chi 30 tỷ để mua lại trái phiếu trước hạn

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 548,5 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng 6%, lên hơn 235 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 313 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lợi sau thuế 103,7 tỷ đồng, giảm 40% so với quý I năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 16.498 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, GEG còn hơn 99,3 tỷ đồng tiền mặt và 222,3 tỷ đồng tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,2%, lên 811,2 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm còn gần 154 tỷ đồng.