Điện Gia Lai (GEG): "Lộ diện" lý do lợi nhuận quý I giảm mạnh 40% nhưng đạt được 67% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong quý đều "đi lùi" so với cùng kỳ vì giá vốn bán điện tăng.

Điện Gia Lai thực hiện tới 67% kế hoạch lợi nhuận năm dù kết quả quý I giảm sút

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 vừa được doanh nghiệp công bố, GEG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 548,5 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng 6%, lên hơn 235 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 313 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 47%, đạt 11,2 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng 30%, lên 190,1 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 67% và 12%.

Kết quả, công ty ghi nhận lợi sau thuế 103,7 tỷ đồng, giảm 40% so với quý I năm trước.

Theo giải trình của Điện Gia Lai, lợi nhuận sau thuế quý này giảm mạnh chủ yếu là do doanh thu bán điện giảm nhưng giá vốn bán điện lại tăng. Ngoài ra, chi phí lãi vay tăng mạnh vì nợ vay tăng và lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, GEG đạt mục tiêu doanh thu đạt 2.918 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng. Với kết quả trên, GEG đã hoàn thành 19% mục tiêu doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận năm.

Mục tiêu kinh doanh của GEG được đặt trong bối cảnh dự báo nền kinh tế 2023 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là làn sóng nâng lãi suất ít nhất 2% ảnh hưởng trực tiếp đến dư nợ trên 10.000 tỷ đồng của Công ty. Bên cạnh đó, Quy hoạch Điện VIII chưa được ban hành chính thức; khung giá phát điện cho điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp đã được ban hành, gây khó khăn cho các doanh nghiệp năng lượng tái tạo.

Chính vì vậy, mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ 155 tỷ đồng, giảm 58% so với thực hiện năm trước. Dẫu vậy theo lời bà Nguyễn Thái Hà - Tổng Giám đốc GEG, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 16.498 tỷ đồng, giảm 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, GEG còn hơn 99,3 tỷ đồng tiền mặt và 222,3 tỷ đồng tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,2%, lên 811,2 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm còn gần 154 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của GEG ghi nhận gần 1.528 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn gần 618 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm 9.091 , chủ yếu là khoản vay từ Vietcombank (hơn 6.680 tỷ đồng). Dư nợ trái phiếu khoảng 1.200 tỷ đồng, gồm 1 lô trái phiếu của VCB (phát hành năm 2018) và 2 lô từ TCB (phát hành năm 2021).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, giá cổ phiếu GEG giảm 2,13% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 16.050 đồng/ cổ phiếu.