Điều tra AIC trúng thầu tại nhiều dự án được phân bổ bằng Ngân sách Trung ương

Bộ Công an cho biết từ các dữ liệu trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho thấy AIC đã trúng thầu nhiều dự án khác có liên quan đến phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương nên tách ra tiếp tục điều tra, làm rõ tổng thể các dự án có liên quan.

Như Nhadautu.vn đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 36 bị can có liên quan.

Trong số này, có 2 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc AIC. Tuy nhiên cả 2 bị can này đều đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn được coi là kẻ chủ mưu cầm đầu trong vụ án nhưng đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Ảnh: Xuân Hoa

Có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", gồm: Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhiều bị can khác trong vụ án còn bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài các hành vi thông thầu, đưa, nhận hối lộ đã phát hiện, C03 cho rằng vụ án còn có nhiều vấn đề liên quan đến phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương.

Bố trí vốn Trái phiếu Chính phủ cho dự án trái quy định

Theo kết luận điều tra, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiền thân là bệnh viện Biên Hoà được thành lập từ năm 1902. Do xuống cấp nên năm 2006- 2007, tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương và quyết định xây mới lại bệnh viện và giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư gần 890 tỉ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh Đồng Nai và vốn xã hội hoá. Dự kiến thực hiện từ năm 2008 và hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên sau nhiều lần chậm tiến độ và điều chỉnh đã “đội vốn” lên hơn 2.000 tỉ đồng, bố trí vốn bằng nguồn Ngân sách địa phương. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng vào giữa năm 2015.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2009, dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Thủ tướng phê duyệt đưa vào diện được phân bố, bố trí vốn từ nguồn Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo “không bố trí nguồn vốn TPCP cho phần vốn do tăng điều chỉnh quy mô”.

Theo quy định về sử dụng nguồn vốn TPCP, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi đó, thì dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được hỗ trợ vốn TPCP 30% của tổng mức đầu tư dự án, là gần 890 tỉ đồng. Tương ứng mức bố trí tối đa cho dự án này là khoảng 266,8 tỉ đồng. Tuy nhiên dự án này đã được bố trí 336,315 tỷ đồng, cao hơn 69,477 tỷ đồng so với quy định.

Ngoài nguồn vốn bố trí này, trong giai đoạn 2014-2015, Bộ Tài chính đã tạm ứng 500 tỷ đồng vốn Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho Ngân sách tỉnh Đồng Nai để Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thanh toán cho các nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Toàn bộ số vốn ứng trước vốn TPCP và vốn KBNN đã được tỉnh Đồng Nai hoàn trả theo quy định.

C03 xác định trong giai đoạn 2014- 2015, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã được Trung ương bố trí cho tạm ứng vốn TPCP và vốn KBNN số tiền 666 tỉ đồng. Trong đó vốn TPCP bố trí cho dự án vượt quá quy định, gần 70 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản bố trí vốn trái quy định này trùng với thời gian chủ đầu tư thanh toán cho AIC với số tiền hơn 665 tỉ đồng.

Tại dự án này, Công ty AIC và các doanh nghiệp thân hữu tham gia vào 16 gói thầu về thiết bị và xây lắp với tổng giá trị hơn 665 tỉ đồng và trúng thầu …100%. Trong đó riêng AIC trúng 12 gói thầu trị giá hơn 477 tỉ đồng.

Lời khai của bị can Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án thể hiện: biết đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AIC là "người có mối quan hệ lớn, thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo các Bộ, Ngành", và AIC là " doanh nghiệp lớn, có mối quan hệ rộng, có công trong việc xin vốn cho dự án".

Trong khi đó, bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai đã ký các quyết định có lợi cho AIC không chỉ từ mối quan hệ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bí thư tỉnh Đồng Nai khi đó là ông Nguyễn Đình Thành mà còn mục đích để Nhàn hỗ trợ tỉnh Đồng Nai xin vốn từ Ngân sách Trung ương.

"Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được Trung ương bố trí vốn TPCP và vốn KBNN với số tiền lớn, trong đó có việc bố trí nguồn vốn Ngân sách ngoài kế hoạch vượt mức quy định. Tuy nhiên, do Công ty AIC trúng thầu nhiều Dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Do đó, để đảm bảo việc điều tra, kết luận tổng thể các Dự án có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bố, sử dụng, quyết toán nguồn vốn Ngân sách Trung trong để điều tra xác minh làm rõ và xử lý sau”, Kết luận điều tra Bộ Công an nêu rõ.

Được biết, ngoài dự án tại Đồng Nai, AIC còn được biết là nhà thầu lớn cung cấp thiết bị y tế, giáo dục cho nhiều dự án khác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

3 kiến nghị của Bộ Công an từ vụ án AIC

C03 cho biết ngoài 36 bị can đề nghị truy tố trong vụ án này, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở mức độ khác nhau. Có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, căn cứ tính chất, mức độ và đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan điều tra kết luận và có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra đã đưa ra 3 kiến nghị tới các cơ quan chức năng, gồm: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương tại các dự án, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đối với nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch. Có các chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người có thẩm quyền phân bố nguồn vốn trái quy định của pháp luật.

Quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai giá thiết bị, hàng hóa trên thị trường để mọi tổ chức, cá nhân đều có thể kiểm tra, giám sát, phát hiện việc nâng giá bất hợp lý; yêu cầu các doanh nghiệp công bố và chịu trách nhiệm về việc công khai chi phí đầu vào để hạn chế việc doanh nghiệp nâng giá thông qua việc mua bán lòng vòng trước khi tham dự đấu thầu, bán hàng.

Đồng thời, C03 còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đấu thầu theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ về năng lực tài chính (sử dụng báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi cơ quan Thuế), năng lực kinh nghiệm để đảm bảo các đơn vị tham dự thầu là những đơn vị có đủ điều kiện tham gia gói thầu, hạn chế việc sắp đặt "quân xanh quân đỏ" để dự thầu.