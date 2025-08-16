Simco Sông Đà bị xử phạt 235 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, Simco Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với các tài liệu: BCTC tổng hợp năm 2024 được kiểm toán, BCTN năm 2024; công bố không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với các tài liệu: BCTC bán niên được soát xét năm 2023, BCTC quý 3/2023, BCTN năm 2023, BCTC bán niên được soát xét năm 2024.

Simco Sông Đà cũng bị phạt tiền 150 triệu đồng do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 trên BCTC tổng hợp tự lập quý 4/2023, quý 2/2024.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên BCTC tổng hợp quý 4/2023 là hơn 7 tỷ đồng, nhưng số liệu trên BCTC tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 trên BCTC tổng hợp quý 2/2024 là gần 4.4 tỷ đồng, nhưng số liệu trên BCTC bán niên được soát xét năm 2024 là lỗ gần 6.6 tỷ đồng.

Simco Sông Đà cũng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Trích BCTC quý II/2025 của Simco Sông Đà.

Kết thúc quý II/2025, Simco Sông Đà lỗ sau thuế 784,3 triệu đồng, giảm mạnh so với số lỗ tại cùng kỳ năm 2024 ở mức 6,33 tỷ đồng.

Công ty cho biết, quý II năm nay, công ty có doanh thu đạt thấp, lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí quản lý dẫn đến lỗ trong kỳ.

Bên cạnh đó, số lỗ đã giảm mạnh do cùng kỳ năm trước, công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh kỳ trước, nghiệp vụ này không có trong kỳ báo cáo.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Simco Sông Đà lỗ 814 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 6,56 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SDA vừa có phiên giảm ( ngày 15/08) kịch biên độ về mức 3.200 đồng/cp. Trước đó không lâu, vào ngày 28/07, Simco Sông Đà đã thông báo về việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần 2 đã không đủ điều kiện tiến hành, do số cổ đông tham dự không đủ trên 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp ĐHĐCĐ lần 3 của Simco Sông Đà được tổ chức vào sáng ngày 14/08/2025, tại TP. Hà Nội.