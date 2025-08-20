CSGT TP.Huế bắt giữ xe tải chở gần 30 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 20/8, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, tại km32 tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn – Túy Loan, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP.Huế phát hiện xe ô tô tải mang biển số 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xe tải chở gần 30 tấn đường kính trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng CSGT TP.Huế phát hiện, bắt giữ trên tuyến cao tốc La Sơn- Túy Loan.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng xe chở 600 bao tải đường kính trắng với tổng trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô tải là Phạm Tấn Tâm (SN 1993, trú tại xóm 4, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế điều tra làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Trạm CSGT Phú Lộc và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H-03.220 do tài xế Nguyễn Tất Nam (sinh năm 1996, trú tại thôn An Hòa La Drăng, Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở lượng lớn lâm sản vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô tải đang vận chuyển 7 phách gỗ và 11 khúc gỗ tròn chưa rõ chủng loại, khối lượng. Tài xế Nguyễn Tất Nam không cung cấp được các hồ sơ lâm sản liên quan đến khối lượng gỗ đang vận chuyển trên phương tiện.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố xác minh làm rõ vụ vận chuyển gỗ này để xử lý theo quy định của pháp luật.