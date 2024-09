Digiworld chốt ngày phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, HoSE: DGW) thông báo ngày 16/9/2024 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/9/2024.

Digiworld sẽ phát hành hơn 50,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023, tương ứng gần 867 tỷ đồng.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Digiworld dự kiến sẽ lên gần 2.539 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên, tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 sẽ là 35%. Trong đó, Digiworld sẽ trả cổ tức 5% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. Như vậy, sau khi hoàn thành đợt chi trả trên, Công ty còn 1 lần trả cổ tức tỷ lệ 5% để hoàn thành kế hoạch năm.

Trước đó, đầu tháng 7, Digiworld đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2024.

Digiworld báo lãi đạt 182 tỷ đồng, thực hiện 37% kế hoạch lợi nhuận năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Digiworld đạt 9.993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,8% và 12% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm ngoái.

Theo giải trình, ban lãnh đạo Digiworld cho biết, lợi nhuận bán niên tăng hoàn toàn đến từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Được biết, với sự ra mắt hàng loạt của laptop AI trong quý II, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng đã có động lực tăng trưởng mới sau thời gian bão hòa từ sau đỉnh cao năm 2021 do dịch Covid.

Bên cạnh đó, ngành đồ gia dụng cũng tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Digiworld lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 490 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 43,4% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Digiworld giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm xuống 7.355 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tương đương tiền giảm hơn 54% so với đầu năm, còn gần 552 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tương đương tiền này bao gồm hơn 86,4 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn không quá 3 tháng. Còn lại hơn 465,1 tỷ đồng là giá trị của các khoản đầu tư vào trái phiếu ngân hàng. Các khoản đầu tư này được cam kết mua lại bởi các công ty chứng khoán trong khoảng thời gian dưới 3 tháng và hưởng lãi suất từ 4,6 đến 4,8%/năm.

Trong cơ cấu tổng tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tới gần 40% (hơn 2.908 tỷ đồng) cũng giảm nhẹ còn 2.908 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 38% tổng tài sản (tương ứng có hơn 2.815 tỷ đồng).

(nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên 2024)

Trong khoản phải thu ngắn hạn, khoản phải thu từ MWG bất ngờ tăng mạnh từ 140,1 tỷ lên gần 1.173 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả giảm 6% so với đầu năm còn 4.546 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phải trả người bán ngắn hạn giảm tới 82% so với đầu năm chỉ còn hơn 44 tỷ đồng.

Theo thuyết minh của Digiworld, chi phí chiết khấu thương mại đã giảm còn 31,4 tỷ đồng, trong khi con số đầu năm là gần 220,3 tỷ đồng; chi phí hoạt động cũng giảm 33,7% xuống còn 5,5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí lãi vay giảm từ 5,5 tỷ đồng xuống 2,2 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 60% so với con số hồi đầu năm nhưng chi phí khác lại tăng 81,5% lên hơn 4,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ vay ngắn hạn đến cuối quý II/2024 của công ty lại tăng 13,9% so với đầu năm lên 2.644 tỷ đồng. Các khoản vay này được vay từ nhiều ngân hàng, lãi suất từ 3 đến 5,5%/năm và hầu như không có tài sản đảm bảo. Chỉ duy nhất 2 khoản vay tại Vietcombank và ACB là có tài sản đảm bảo (tài sản cá nhân của cổ đông không kiểm soát của CTCP Achison và một phần hàng tồn kho).

Về khoản vay dài hạn, Digiworld có 5,5 tỷ đồng nợ vay từ cá nhân là bà Trần Thị Kim Anh. Khoản vay có lãi suất 12%/năm và ngày đến hạn là 1/9 và 1/10/2025. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này cũng tương tự với việc vay tại Vietcombank hay ACB là tài sản cá nhân của cổ đông không kiểm soát của CTCP Achison.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch chiều ngày 4/9, giá cổ phiếu DGW giảm 1,13% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 61.200 đồng/cổ phiếu.