Doanh nghiệp dệt may cam kết cung ứng đủ khẩu trang vải kháng khuẩn

Dù phát hiện một số ca mắc COVID-19, nhưng thị trường khẩu trang vải kháng khuẩn không có biến động, các doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục sản xuất cung cấp đủ nhu cầu người tiêu dùng.

Sản xuất khẩu trang kháng khuẩn tại một đơn vị thành viên của Vinatex. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sau khi phát hiện một số ca mắc COVID-19 tại một số tỉnh, thành, nhu cầu khẩu trang y tế tăng lên khiến mặt hàng này nhộn nhịp trở lại sau một thời gian ổn định.

Tuy nhiên, đối với mặt hàng khẩu trang vải kháng khuẩn không có biến động, các doanh nghiệp trong ngành vẫn tiếp tục sản xuất cung cấp đủ nhu cầu người tiêu dùng.

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, với khẩu trang kháng khuẩn Tập đoàn Dệt May Việt Nam vẫn cam kết sẵn sàng cung ứng đủ lượng khẩu trang nếu thị trường có nhu cầu, không để tình trạng cháy hàng tăng giá.

Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19 “nóng” lại một hai ngày nay, Tập đoàn chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên sẵn sàng ưu tiên sản xuất khẩu trang khi thị trường có nhu cầu.

Tập đoàn sẽ sắp xếp đủ dây chuyền để sản xuất khẩu trang và nòng cốt vẫn là Công ty cổ phần Dệt Kim Đông Xuân, May 10, May Hưng Yên... là những đơn vị có đủ năng lực cung cấp khẩu trang cho thị trương.

Tập đoàn vẫn duy trì phân phối đủ hai loại khẩu trang gồm loại hai lớp và loại ba lớp kháng nước, kháng khuẩn với mức giá không thay đổi lần lượt là 70.000 đồng/10 chiếc và 70.000 đồng/5 chiếc.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, cho biết công ty mạnh dạn chuyển đổi sang may khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tính bình quân trong một tháng, Tổng công ty đã sản xuất 5 triệu chiếc khẩu trang vải, doanh thu đạt 35 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng chuyển đổi sang sản xuất khẩu trang y tế và đã có đối tác lớn đặt mua hàng. Cùng với đó, Tổng công ty đang sản xuất các bộ đồ phòng, chống dịch…

Ông Cao Hữu Hiếu cho biết thêm ngay từ những ngày đầu khi xuất hiện những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã xác định khẩu trang vải phòng dịch trong cộng đồng là một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn lây lan virus, nên bên cạnh việc đáp ứng các đơn hàng may mặc truyền thống, Vinatex đã tổ chức một số đơn vị thành viên như Dệt kim Đông Xuân, Dệt kim Đông Phương, Dệt lụa Nam Định sản xuất nguyên liệu vải dệt kim kháng khuẩn.

Các đơn vị May 10, May Hưng Yên, Hòa Thọ, Việt Tiến, Nhà Bè, Đức Giang, Hanosimex, Dệt May Huế… may khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn.

Hiện nay, Vinatex đã tổ chức năng lực sản xuất để có thể đạt tới 100 triệu khẩu trang/tháng, phục vụ lâu dài công tác phòng chống dịch trong nước và nước ngoài.

Khẩu trang phòng dịch Vinatex, với chất liệu sợi và công nghệ dệt được xử lý đặc biệt giúp cho vải mềm, thoáng, đáp ứng nghiêm ngặt theo Hướng dẫn số 870/QĐ-BYT về các yêu cầu kỹ thuật khẩu trang vải phòng dịch tại cộng đồng.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, ngày từ tháng 6/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị đã gần như quay lại bình thường, các đơn hàng truyền thống về dệt may bắt đầu được sản xuất, tuy nhiên, khi dịch quay trở lại sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng, qua đợt dịch trước các doanh nghiệp rất có kinh nghiệm trong sắp xếp từ việc chuyển đổi từ sản xuất quần áo bình thường sang xuất khẩu trang.

Do vậy, việc vừa đảm bảo sản xuất các đơn hàng truyền thống vẫn đảm bảo sản xuất khẩu trang phòng chống dịch hiệu quả. Hiện các đơn hàng về khẩu trang cũng đang có dấu hiệu tăng lên nhưng chưa rõ rệt bởi nhu cầu lớn nhất hiện nay đang là khẩu trang y tế./.