Doanh nghiệp xanh Trung Quốc 'vớ bẫm' nhờ hưởng lợi nhuận kếch xù từ cú sốc năng lượng vùng Vịnh

Một chiếc xe điện BYD Atto 2 của Trung Quốc được trưng bày trong phòng trưng bày tại khu Mayfair, London. Ảnh: Jason Alden/Bloomberg.

Hơn 6 tuần sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran – khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt – thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu hóa thạch leo thang, nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các giải pháp năng lượng sạch để giảm thiểu rủi ro và chi phí.

Nhu cầu xe điện và pin tăng vọt

Theo các doanh nghiệp và dữ liệu thị trường, khách hàng trên toàn cầu ngày càng tìm đến các sản phẩm như xe điện, pin lưu trữ và thiết bị năng lượng tái tạo – những lĩnh vực mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược năng lượng: thay vì phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt dễ bị gián đoạn bởi xung đột địa chính trị, nhiều quốc gia đang ưu tiên các nguồn năng lượng ổn định hơn như điện và năng lượng tái tạo.

Một số công ty Trung Quốc ghi nhận đơn hàng quốc tế tăng mạnh. Xuất khẩu các thiết bị như bộ biến tần (inverter) tăng vọt, trong khi lượng xe điện và xe hybrid xuất khẩu cũng đạt mức kỷ lục.

Khủng hoảng năng lượng trở thành “cơ hội vàng” đối với Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng năng lượng lần này được xem là cú hích lớn đối với ngành công nghệ sạch Trung Quốc – lĩnh vực vốn đã được Bắc Kinh đầu tư mạnh trong nhiều năm.

Khi dòng chảy khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá năng lượng tăng cao đã khiến các giải pháp thay thế trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế.

Điều này tạo ra một “cơn gió thuận” cho các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh họ đang tìm kiếm đầu ra cho công suất sản xuất dư thừa trong nước.



Lợi thế của Trung Quốc không chỉ đến từ chi phí sản xuất thấp, mà còn từ chiến lược phát triển dài hạn trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Trong nhiều năm qua, nước này đã xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cho pin, xe điện và năng lượng tái tạo, giúp họ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu gia tăng trên toàn cầu.

Khi các quốc gia khác phải đối mặt với cú sốc giá năng lượng và lo ngại về an ninh năng lượng, Trung Quốc lại ở vị thế cung cấp giải pháp thay thế – từ xe điện đến hệ thống lưu trữ và sản xuất điện sạch.

Thị trường quốc tế chuyển hướng

Từ châu Á đến châu Âu, nhiều nền kinh tế đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Các kế hoạch mở rộng điện mặt trời, xe điện và hạ tầng năng lượng sạch được triển khai nhanh hơn dự kiến, một phần do áp lực từ giá dầu và khí đốt tăng cao.

Sự thay đổi này đang tạo ra làn sóng nhu cầu mới – và các doanh nghiệp Trung Quốc là những bên hưởng lợi trực tiếp.

Nhìn chung, cú sốc năng lượng từ Trung Đông không chỉ là một biến động ngắn hạn, mà có thể tạo ra thay đổi lâu dài trong cấu trúc năng lượng toàn cầu.

Khi các nền kinh tế tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, vai trò của công nghệ sạch ngày càng trở nên trung tâm. Và trong cuộc đua này, Trung Quốc – với lợi thế về sản xuất, chi phí và quy mô – đang nổi lên như một bên chiến thắng lớn.